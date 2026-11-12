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Teknologji

United Airlines kufizon qasjen e agjentëve të inteligjencës artificiale në platformat e saj për arsye sigurie

Kompania ajrore paralajmëron se ndarja e kredencialeve me asistentë të palëve të treta mund të çojë në blerje të paqëllimshme, ndryshime në llogari dhe përdorim të paautorizuar të miljeve të udhëtimit

· 2 min lexim
United Airlines kufizon qasjen e agjentëve të inteligjencës artificiale në platformat e saj për arsye sigurie
United Airlines - N27239 - Boeing 737-800 - San Francisco International Airport

United Airlines njoftoi të mërkurën se do të kufizojë qasjen e robotëve të inteligjencës artificiale në platformat e saj dixhitale, duke përmendur sigurinë e të dhënave, siç njofton Reuters. Vendimi vjen si reagimi më i fundit ndaj agjentëve AI që po bëhen gjithnjë e më të aftë të planifikojnë dhe të rezervojnë udhëtime për përdoruesit, pa ndërhyrjen e drejtpërdrejtë të tyre.

Kompanitë po ndjekin qasje të ndryshme ndaj kësaj teknologjie në zhvillim: disa po e kufizojnë qasjen për të mbrojtur platformat e tyre, ndërsa të tjera po zgjedhin partneritete. Amazon ka bllokuar agjentin AI “Muse” të Meta-s, ndërsa Walmart ka hyrë në partneritet me të. Ndërkohë, firmat e udhëtimit online Expedia dhe Booking po punojnë me OpenAI-n, kompaninë mëmë të ChatGPT.

United paralajmëroi se ndarja e kredencialeve të llogarisë me asistentë AI të palëve të treta mund të ekspozojë informacion të ndjeshëm dhe të çojë në blerje të paqëllimshme, ndryshime në llogari ose përdorim të paautorizuar të miljeve të programit të udhëtarëve të shpeshtë. Sipas kompanisë, rreziku nuk kufizohet vetëm te pagesat, por shtrihet edhe te kontrolli i llogarisë dhe përfitimet e grumbulluara nga udhëtarët.

Sipas kompanisë, mjetet e automatizuara AI që kryejnë veprime si check-in-i i fluturimit — i cili kërkon konfirmim njerëzor për sendet e ndaluara si eksplozivët — mund të krijojnë edhe rreziqe rregullatore. Një veprim i tillë, i kryer automatikisht pa verifikimin e duhur nga pasagjeri, mund të cenojë procedurat e sigurisë ajrore.

Kompania tha se do të ndërmarrë hapa për të kufizuar qasjen si drejtpërdrejt përmes platformave të saj dixhitale, ashtu edhe tërthorazi përmes agjencive të udhëtimit dhe agregatorëve, përfshirë përditësime të politikave të rezervimit, biletave dhe shpërndarjes. Me këtë masë, United synon të ruajë kontrollin mbi mënyrën se si aksesohen shërbimet e saj, ndërsa debati mbi rolin e agjentëve AI në udhëtime vazhdon të thellohet.

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