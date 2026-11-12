Ukraina kap të burgosurin e parë indonezian të luftës ndërsa Rusia shton rekrutimin e të huajve
Ukraina ka kapur të burgosurin e parë indonezian të luftës, siç njofton The Kyiv Independent, sipas projektit ukrainas “I Want to Live”, që merret me ushtarët rusë që dorëzohen. Burri është Sukamto Ayok, nga qyteti Blitar në ishullin Java të Indonezisë, dhe rasti i tij po hedh dritë mbi shtrirjen e rekrutimit të të huajve nga Rusia.
Sipas projektit, një ish-shok klase i kishte premtuar Ayokut punë civile ndërtimi në Rusi në maj 2026. Ai mbërriti në Moskë më 22 korrik dhe nënshkroi atë që besonte se ishte një kontratë njëvjeçare ndërtimi. Në të vërtetë, ai kishte nënshkruar një marrëveshje me Ministrinë ruse të Mbrojtjes dhe u caktua në Brigadën e 39-të të Veçantë të Pushkëve të Motorizuara.
Ayok e kuptoi se ishte rekrutuar në ushtri më 30 korrik, gjatë transportit drejt Donetskut të pushtuar. Ai dhe një tjetër indonezian tentuan të iknin, u ndaluan, dhe personeli rus dyshohet se i bëri me forcë tatuazh një numër identifikimi në gjoks. Pa asnjë stërvitje ushtarake, ai u dërgua në një sulm në rajonin e Zaporizhzhes. Njësia e tij u godit nga një dron ukrainas, ai endej për disa ditë dhe më pas arriti në pozicionet ukrainase, ku u kap rob.
Në tetor, zyrtarët ukrainas u takuan me ambasadorin e Indonezisë në Ukrainë, Arief Basalamah, dhe shprehën gatishmërinë për një vizitë konsullore te Ayok. Projekti “I Want to Live” thotë se Rusia ka rekrutuar të paktën 292 shtetas indonezianë në ushtrinë e saj, prej tyre 283 vetëm në nëntë muajt e parë të vitit 2026, krahasuar me më pak se 10 në tre vitet e mëparshme — shifra të cituara edhe nga The Guardian.
Në fillim të nëntorit, Xhakarta i kërkoi Moskës të parandalojë rekrutimin e indonezianëve, pas vdekjes së raportuar të një shtetasi indonezian që luftonte për Rusinë. Policia indoneziane ka zbuluar edhe një rrjet të dyshuar trafiku njerëzor që reklamonte punë civile të paguara mirë në Rusi përmes rrjeteve sociale, ndërsa rekrutët drejtoheshin në shërbim ushtarak pas mbërritjes. Vetë The Kyiv Independent shënon se rrëfimi i Ayok nuk ka mundur të verifikohet në mënyrë të pavarur.
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