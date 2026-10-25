RIK-u shpall edhe tri lista për këshillat kombëtare të pakicave: dy lista shqiptare garojnë për Këshillin Kombëtar Shqiptar
Komisioni Republikan i Zgjedhjeve (RIK) shpalli mbrëmjen e sotme edhe tri lista zgjedhore për zgjedhjet e drejtpërdrejta për anëtarët e këshillave kombëtare të pakicave kombëtare, të caktuara për më 8 nëntor, siç njofton portali NS Uživo. Listat e shpallura janë “Çekët së bashku”, “Partia për Veprim Demokratik” dhe “Alternativa për Ndryshim – Levent Qazimi”.
Dy prej listave garojnë për Këshillin Kombëtar të pakicës shqiptare, i cili përfaqëson kryesisht shqiptarët e Luginës së Preshevës. Lista “Partia për Veprim Demokratik” ka 29 kandidatë dhe, sipas raportimit të NS Uživo, është mbështetur me 486 deklarata ligjërisht të vlefshme votuesish, ndërsa lista “Alternativa për Ndryshim – Levent Qazimi”, e dorëzuar nga partia Alternativa për Ndryshim, ka gjithashtu 29 kandidatë dhe 377 nënshkrime mbështetëse të vlefshme.
Lista “Çekët së bashku” u dorëzua nga shoqata Asocijacija srpsko-češkog prijateljstva “Beseda” nga Nishi dhe ka 15 kandidatë për Këshillin Kombëtar të pakicës çeke, me 61 deklarata mbështetëse, të gjitha të vlefshme.
Me këto shpallje, RIK-u ka shpallur gjithsej 52 lista zgjedhore për zgjedhjet për këshillat kombëtare të pakicave, në të cilat do të marrin pjesë pjesëtarë të 23 pakicave kombëtare. Ministria për të Drejtat e Njeriut dhe të Pakicave i mbylli përkohësisht listat e veçanta zgjedhore më 16 shtator dhe përcaktoi se 21 pakica i plotësojnë kushtet për zgjedhje të drejtpërdrejta, ndërsa pakicat gorane dhe ruse përfaqësuesit e tyre do t’i zgjedhin përmes kuvendit elektoral.
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