☁️
Tiranë 14°C · Vranët 25 Tetor 2026
S&P 500 7,624 ▼0.52%
DOW 52,215 ▼1.23%
NASDAQ 25,955 ▼0.21%
NAFTA 103.27 ▲3.82%
ARI 4,008 ▼1.29%
💱 VALUTAT
EUR/USD 1.1203 EUR/GBP 0.8377 EUR/CHF 0.9239 EUR/ALL 90.7456 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.5140 EUR/TRY 55.7166 EUR/JPY 175.71 EUR/CAD 1.5687 EUR/USD 1.1203 EUR/GBP 0.8377 EUR/CHF 0.9239 EUR/ALL 90.7456 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.5140 EUR/TRY 55.7166 EUR/JPY 175.71 EUR/CAD 1.5687
₿ CRYPTO
BTC $80,920 ▼ -0.03% ETH $2,366 ▼ -0.7% XRP $1.3101 ▲ +1.33% SOL $102.4400 ▼ -0.19%
S&P 500 7,624 ▼0.52 % DOW 52,215 ▼1.23 % NASDAQ 25,955 ▼0.21 % NAFTA 103.27 ▲3.82 % ARI 4,008 ▼1.29 % S&P 500 7,624 ▼0.52 % DOW 52,215 ▼1.23 % NASDAQ 25,955 ▼0.21 % NAFTA 103.27 ▲3.82 % ARI 4,008 ▼1.29 %
EUR/USD 1.1203 EUR/GBP 0.8377 EUR/CHF 0.9239 EUR/ALL 90.7456 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.5140 EUR/TRY 55.7166 EUR/JPY 175.71 EUR/CAD 1.5687 EUR/USD 1.1203 EUR/GBP 0.8377 EUR/CHF 0.9239 EUR/ALL 90.7456 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.5140 EUR/TRY 55.7166 EUR/JPY 175.71 EUR/CAD 1.5687
25 Tet 2026
Breaking
Votimi i hershëm në rritje të fortë në SHBA, demokratët dhe të pavarurit përpara republikanëve në shtetet kyçe «I See Buildings Fall Like Lightning» i Clio Barnard shpallet filmi më i mirë në Festivalin e Romës, Anthony Boyle aktori më i mirë RIK-u shpall edhe tri lista për këshillat kombëtare të pakicave: dy lista shqiptare garojnë për Këshillin Kombëtar Shqiptar Ariu i ri ngordh pasi goditet nga një veturë në autostradën Shkup–Tetovë Pensilvania kërkon etiketë zbulimi për reklamat e krijuara me inteligjencë artificiale
Menu
Serbia

RIK-u shpall edhe tri lista për këshillat kombëtare të pakicave: dy lista shqiptare garojnë për Këshillin Kombëtar Shqiptar

· 2 min lexim
Ndërtesa e Kuvendit Popullor të Serbisë në Beograd (Foto: Skelanard / Wikimedia Commons, CC BY-SA 4.0)

Komisioni Republikan i Zgjedhjeve (RIK) shpalli mbrëmjen e sotme edhe tri lista zgjedhore për zgjedhjet e drejtpërdrejta për anëtarët e këshillave kombëtare të pakicave kombëtare, të caktuara për më 8 nëntor, siç njofton portali NS Uživo. Listat e shpallura janë “Çekët së bashku”, “Partia për Veprim Demokratik” dhe “Alternativa për Ndryshim – Levent Qazimi”.

Dy prej listave garojnë për Këshillin Kombëtar të pakicës shqiptare, i cili përfaqëson kryesisht shqiptarët e Luginës së Preshevës. Lista “Partia për Veprim Demokratik” ka 29 kandidatë dhe, sipas raportimit të NS Uživo, është mbështetur me 486 deklarata ligjërisht të vlefshme votuesish, ndërsa lista “Alternativa për Ndryshim – Levent Qazimi”, e dorëzuar nga partia Alternativa për Ndryshim, ka gjithashtu 29 kandidatë dhe 377 nënshkrime mbështetëse të vlefshme.

Lista “Çekët së bashku” u dorëzua nga shoqata Asocijacija srpsko-češkog prijateljstva “Beseda” nga Nishi dhe ka 15 kandidatë për Këshillin Kombëtar të pakicës çeke, me 61 deklarata mbështetëse, të gjitha të vlefshme.

Me këto shpallje, RIK-u ka shpallur gjithsej 52 lista zgjedhore për zgjedhjet për këshillat kombëtare të pakicave, në të cilat do të marrin pjesë pjesëtarë të 23 pakicave kombëtare. Ministria për të Drejtat e Njeriut dhe të Pakicave i mbylli përkohësisht listat e veçanta zgjedhore më 16 shtator dhe përcaktoi se 21 pakica i plotësojnë kushtet për zgjedhje të drejtpërdrejta, ndërsa pakicat gorane dhe ruse përfaqësuesit e tyre do t’i zgjedhin përmes kuvendit elektoral.

Komentet

Bëhu i pari që komenton!

Lini një Koment të Ri

Për t'u përgjigjur një komenti specifik, kliko butonin 💬 Përgjigju poshtë atij komenti.

🔒 Komenti juaj do të publikohet pas miratimit nga moderatori.

Lexo Gjithashtu