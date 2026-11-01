HAPËSIRË – Përmbyset teoria shekullore mbi krijimin e jetës në Tokë
ROMË. 1 nëntor /ATSH-ANSA/ – Nuk ishin kometat ato që sollën të ashtuquajturat ”blloqe ndërtuese” të jetës në Tokë.
”Blloqet ndërtuese të jetës nuk u transportuan në Tokë nga kometat”, sipas një studimi të udhëhequr nga Universiteti i Kembrixhit dhe të botuar në revistën ”Scientific Reports” duke përmbysur kështu një teori shekullore.
Sipas studiuesve, një ngjarje e tillë do të kishte qenë jashtëzakonisht e pamundur, gjithashtu sepse kometat udhëtojnë shumë shpejt që molekulat pararendëse të brishta të jetës të mbijetojnë impaktin.
Megjithatë, në Mars gjërat mund të kenë qenë ndryshe.
Planeti i Kuq është më i vogël dhe ka një atmosferë shumë më të hollë, kështu që kometat dhe molekulat që ato mbajnë do të kishin pasur një shans pak më të mirë për të arritur në sipërfaqe.
Autorët e studimit, të udhëhequr nga Richard Anslow, përfituan nga përparimet e fundit në simulimet e impaktit të kometave, ndërveprimet midis kometave dhe atmosferës, dhe kuptimin tonë të origjinës dhe evolucionit të objekteve të tilla.
Duke marrë gjithçka së bashku, studiuesit arritën në përfundimin se, ndërsa nuk mund të përjashtohet plotësisht, mbërritja e blloqeve ndërtuese të jetës nëpërmjet kometave do të ishte shumë e pamundur.
Simulimet tregojnë gjithashtu se, edhe në rastin e rrallë kur molekulat i mbijetuan përplasjes me Tokën, ndikimet e afta për të siguruar një përqendrim të dobishëm të këtyre molekulave do të kishin qenë jashtëzakonisht të rralla.
Prandaj, farat molekulare të jetës do të kishin arritur në planetin tonë përmes rrugëve të tjera.
Për shembull, Anslow dhe kolegët e tij hipotetizojnë ndikimin e asteroideve, të cilat e kanë goditur Tokën shumë më shpesh sesa kometat.
Një hipotezë e fundit është se pararendësit kimikë mund të jenë formuar përmes proceseve që ndodhën në vetë Tokën, pa asnjë ndërhyrje të jashtme./ a.jor.
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