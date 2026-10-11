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Konflikti SHBA - Iran

Pentagoni përditëson bilancin e viktimave: dy ushtarë të vrarë dhe 98 të plagosur në shtator e tetor

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Pentagoni ka shtuar dy vdekje të reja të ushtarëve amerikanë dhe 98 të plagosur në të dhënat e tij zyrtare të viktimave, sipas përditësimit të fundit të Sistemit të Analizës së Viktimave të Mbrojtjes (DCAS), siç raporton Al Jazeera.

Dy vdekjet, të regjistruara në shtator — një ushtar i Ushtrisë dhe një i Marinës — klasifikohen si “jo armiqësore”. 98 të plagosurit u regjistruan në muajt shtator dhe tetor.

Sistemi ndaloi përditësimin e viktimave nën emrin e Operacionit Epic Fury — emri zyrtar i luftës SHBA–Izrael ndaj Iranit — që në korrik, dhe të dhënat e reja renditen tashmë nën kategorinë e përgjithshme “Operacionet jashtë vendit”.

Përditësimi vjen mes kritikave në rritje në Kongres për koston njerëzore të luftës: raportet e mëparshme flasin për 18 ushtarë të vrarë dhe mbi 800 të plagosur që nga fillimi i konfliktit.

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