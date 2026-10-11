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«X-Men» i Marvel-it: xhirimet e riboot-it të Jake Schreier nisin në fillim të 2027-ës, premiera më 5 maj 2028

Sadie Sink, Kit Connor, Christopher Abbott, Samara Weaving dhe Adam Driver si Mister Sinister kryesojnë kastën e mutants-ëve në MCU.

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Sadie Sink
Foto: Super Festivals/Wikimedia Commons (CC BY)

Marvel Studios po i jep formë konkrete riboot-it të «X-Men» për universin kinematografik të Marvel-it: siç raporton Deadline, xhirimet e filmit pritet të nisin në fillim të vitit 2027, ndërsa premiera kinematografike është caktuar më 5 maj 2028. Filmi pritet të hapë një kapitull të ri të MCU-së, me mutants-ët që hyjnë më në fund zyrtarisht në qendër të sagës.

Regjinë e ka marrë Jake Schreier, i njohur nga «Thunderbolts*», ndërsa skenari mban firmat e Lee Sung Jin dhe Joanna Calo, me Michael Lesslie gjithashtu të kredituar. Lajmi për kalendarin e prodhimit vjen rreth dy muaj pas zbulimit të bujshëm të kastës së plotë në konventën D23, më 14 gusht 2026.

Kastën e mutants-ëve e kryeson Sadie Sink në rolin e Jean Grey — personazh që aktorja e njohur nga «Stranger Things» e debutoi këtë vit në «Spider-Man: Brand New Day». Përkrah saj luajnë Kit Connor si Cyclops (Scott Summers), Christopher Abbott si Profesori Charles Xavier, Samara Weaving si Emma Frost, Inde Navarrette si Rogue dhe Maya Boyd si Storm (Ororo Munroe).

Surpriza më e madhe e prezantimit në D23 ishte Adam Driver, i zbuluar përmes një video-surprize në rolin e Nathaniel Essex — të njohur si Mister Sinister, antagonisti i filmit.

Sipas Deadline, në njoftimin e fundit nuk u përmendën personazhe si Wolverine, Magneto apo Brotherhood of Mutants, çka lë të hapur pyetjen nëse ata do të shfaqen në filmin e parë apo do të ruhen për kapitujt e ardhshëm të sagës së mutants-ëve.

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