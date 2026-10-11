Reagimet ndërkombëtare pas sulmit në Riad: Guterres “i tronditur thellë”, Pakistani zotohet për mbrojtjen saudite — Trump: do të flasë me MBS-in
Sekretari i Përgjithshëm i OKB-së, António Guterres, u deklarua “thellësisht i tronditur” dhe dënoi ashpër sulmin vdekjeprurës të së shtunës të Huthi-t ndaj aeroportit King Khalid në Riad, duke shkruar se sulmet ndaj civilëve dhe infrastrukturës civile shkelin ligjin ndërkombëtar dhe duhet të ndalen menjëherë, siç raporton Al Jazeera.
I dërguari i posaçëm i OKB-së për Jemenin, Hans Grundberg, e quajti sulmin “përshkallëzim të rrezikshëm” dhe kërcënim të rëndë për sigurinë rajonale, duke u bërë thirrje Huthi-t — të mbështetur nga Irani — të ndalin sulmet dhe të respektojnë ligjin ndërkombëtar humanitar.
Kryeministri pakistanez Shehbaz Sharif riafirmoi përkushtimin e Pakistanit ndaj sovranitetit, integritetit territorial dhe sigurisë së Arabisë Saudite, duke e dënuar sulmin ndaj aeroportit si “të tmerrshëm”. Njoftimi kujton se Pakistani, Arabia Saudite dhe Turqia nënshkruan në gusht Marrëveshjen e Përbashkët të Mbrojtjes së Mekës.
Edhe sekretari i përgjithshëm i Këshillit të Bashkëpunimit të Gjirit, Jasem al-Budaiwi, i dënoi sulmet si “sulme terroriste tradhtare”, duke thënë se anëtarët e GCC-së qëndrojnë të bashkuar me Arabinë Saudite.
Nga ana tjetër, presidenti amerikan Donald Trump e quajti sulmin “të papranueshëm” dhe tha se planifikon të flasë me princin e kurorës saudite Mohammed bin Salman, duke shtuar se SHBA-ja ka pasur komunikim me Huthi-t dhe se ajo që bënë ata ishte “shumë e keqe”.
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