Ambasada amerikane përditëson alarmin e sigurisë pas sulmit ndaj aeroportit të Riadit: amerikanët të shmangin aeroportet e Riadit, Jeddah-ut dhe Dammam-it
Ambasada amerikane në Arabinë Saudite ka përditësuar alarmin e sigurisë për qytetarët amerikanë pas sulmit vdekjeprurës të së shtunës ndaj Aeroportit Ndërkombëtar King Khalid në Riad, duke u kërkuar atyre të shmangin aeroportin dhe zonat përreth, siç raporton Al Jazeera.
Sipas misionit amerikan, punonjësit e qeverisë kanë nevojë për autorizim special për të përdorur aeroportet në Riad, Jeddah dhe Dammam, u ndalohet udhëtimi brenda 20 miljeve (32 km) nga kufiri me Jemenin, dhe kërkohet autorizim special për udhëtimet në provincat Jazan, Asir, Najran si dhe në Qatif, Yanbu e Taif.
Qytetarët amerikanë u këshilluan gjithashtu të tregojnë kujdes maksimal në të gjitha aeroportet kryesore saudite, pas sulmit me raketë balistike që la 12 të vrarë dhe mbi 300 të plagosur — sulmi më vdekjeprurës ndaj një vendi arab të Gjirit që nga fillimi i luftës së Iranit në shkurt.
Edhe Britania e Madhe, Kanadaja, Gjermania dhe Spanja kanë lëshuar paralajmërime të ngjashme për qytetarët e tyre.
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