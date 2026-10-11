Ankand rekord në Estoni: 2.3 milionë euro për artistët, piktura e Jaan Elken-it shitet për 205,000 euro
Ankandi mbështetës i Unionit të Artistëve të Estonisë theu çdo rekord vendas; të ardhurat do të mbulojnë humbjet prej rreth 700,000 eurosh nga një skemë mashtrimi.
Ankandi i madh mbështetës i Unionit të Artistëve të Estonisë u mbyll këtë fundjavë me një total prej 2.3 milionë eurosh — shuma më e lartë e arritur ndonjëherë në një ankand të vetëm arti në Estoni, siç njofton dailybaltic.com. Nga 162 veprat e ofruara u shitën 159, në një garë që tejkaloi çdo pritshmëri të organizatorëve.
Pjesa më e shtrenjtë e ankandit ishte piktura «Juhikabiin» (Kabina e shoferit) e Jaan Elken-it, e cila u shit për 205,000 euro pas 126 ofertash — numri më i madh i ofertave për një vepër të vetme në këtë ankand. Sipas ekspertes së tregut të artit Tiina Määrmann, asnjë vepër e një artisti estonez ende gjallë nuk kishte arritur më parë një çmim kaq të lartë në ankand. Elken, një nga përfaqësuesit më të njohur të pikturës abstrakte estoneze dhe ish-president i Unionit të Artistëve (1999–2013), ka mbajtur mbi 60 ekspozita personale në Estoni dhe jashtë saj.
Rekordet nuk u ndalën me kaq. «Lapi kakk» e Tiit Pääsuke-së u shit për 185,000 euro, ndërsa «Rõdu» e Ludmilla Siim-it arriti 150,000 euro — rekord i ri për një vepër të një artisteje estoneze. Po 150,000 euro u shit edhe «Keskpäev» e Olev Subbi-t, çmimi më i lartë i arritur ndonjëherë për një vepër të tij. Dita e parë e ankandit mblodhi 23,500 euro, e dyta 786,400 euro dhe dita e tretë rreth 1.5 milionë euro.
Arsyeja e këtij ankandi të jashtëzakonshëm është dramatike: të ardhurat do të mbulojnë fillimisht humbjet prej gati 700,000 eurosh që Unioni pësoi nga një skemë mashtrimi këtë pranverë, përfshirë shlyerjen e një kredie, ndërsa pjesa e mbetur do të shkojë për mbështetjen e artistëve estonezë dhe skenës së artit të vendit. Presidentja e Unionit, Maarin Ektermann, tha se rezultati i tejkaloi pritshmëritë, pasi nuk kishin shpresuar të mbulonin të gjithë humbjen. Disa nga veprat e dhuruara që nuk u përfshinë në ankand do të dalin në një ekspozitë dhe shitje të veçantë në galeritë e Unionit në fund të vitit.
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