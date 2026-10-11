Qeveria e Jemenit paralajmëron katastrofë shëndetësore në Taiz: Huthi-t po bllokojnë furnizimet mjekësore
Qeveria e njohur ndërkombëtarisht e Jemenit ka paralajmëruar për një katastrofë të afërt shëndetësore dhe humanitare në provincën Taiz, ku Ministria e Shëndetësisë akuzon Huthi-t se po bllokojnë furnizimet mjekësore, siç raporton Al Jazeera.
Sipas njoftimit, ilaçet, lëngjet intravenoze, materialet mjekësore dhe karburanti në institucionet shëndetësore janë pothuajse të shteruara plotësisht, duke vënë në rrezik jetën e qindra pacientëve.
Paralajmërimi vjen ndërsa luftimet vazhdojnë në zonat rurale jugore dhe perëndimore të provincës, ku Huthi-t po sulmojnë pozicionet e forcave qeveritare.
OKB-ja ka paralajmëruar më herët se konflikti në Jemen rrezikon ta shtyjë sistemin shëndetësor “përtej pikës së rikuperimit”, me dhjetëra mijëra njerëz të zhvendosur nga luftimet.
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