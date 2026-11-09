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Serbia

Mbi 500 ushtarë profesionistë në Serbi marrin kontrata të përhershme pune

Më shumë se 500 ushtarë profesionistë të Ushtrisë Tokësore të Serbisë kaluan sot në marrëdhënie të përhershme pune; kontratat u dorëzuan në ceremonitë në Nish, Vranjë, Kralevë dhe Novi Sad, në prag të Ditës së Ushtrisë Tokësore.

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Ushtarë profesionistë të Ushtrisë së Serbisë në ceremoninë e dorëzimit të kontratave të përhershme (Foto: Ministria e Mbrojtjes)

Më shumë se 500 ushtarë profesionistë të Ushtrisë Tokësore u pranuan sot, më 9 nëntor, në marrëdhënie të përhershme pune në Ushtrinë e Serbisë, njoftoi Ministria e Mbrojtjes. Kontratat e punës me afat të pacaktuar u dorëzuan në ceremonitë e mbajtura në garnizonet e Nishit, Vranjës, Kralevës dhe Novi Sadit.

Siç thekson Ministria e Mbrojtjes, kjo është grupi i tretë i ushtarëve profesionistë që marrin kontrata të përhershme pas ndryshimeve dhe plotësimeve të Ligjit për Ushtrinë e Serbisë, të miratuara në dhjetor të vitit të kaluar. Deri më tani, gati 2.000 ushtarë profesionistë e kanë zgjidhur në këtë mënyrë statusin e tyre të punës, ndërsa me grupin e ri ky numër rritet për mbi 500 pjesëtarë të tjerë.

Dorëzimi i kontratave u organizua në kuadër të aktiviteteve për shënimin e Ditës së Ushtrisë Tokësore, që festohet më 16 nëntor. Sipas Ministrisë, pranimi në marrëdhënie të përhershme pune është një njohje për punën e ndërgjegjshme dhe të përgjegjshme të ushtarëve profesionistë dhe përkushtimin e tyre ndaj thirrjes ushtarake.

Zgjidhja e statusit të punës së ushtarëve profesionistë, vlerëson Ministria e Mbrojtjes, është një nga aktivitetet e rëndësishme për përmirësimin e kushteve të punës dhe të standardit të jetesës së pjesëtarëve të Ushtrisë së Serbisë.

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