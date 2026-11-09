Mourinho mbreti i La Ligas, është trajneri me përqindjen më të lartë të fitoreve
José Mourinho vazhdon të tregojë pse e quajnë “Special One”. Trajneri portugez është i njohur prej vitesh si për karizmën e tij ashtu edhe për arritjet e rëndësishme që gjatë karrierës së tij të gjatë si trajner. Dhe duke folur për arritjet, trajneri portugez kohët e fundit arriti një tjetër moment të rëndësishëm me fitoren e tij jashtë fushe ndaj Valencias të shtunën e kaluar. Kjo fitore e fundit e ngre atë në krye të një renditjeje të veçantë.
Pas një nisjeje të vështirë, dhe jo vetëm në fushë, Real Madridi i José Mourinhos ka marrë një ritëm të ri. Pas humbjes së derbit kundër Atlético Madrid, Blancos kanë grumbulluar tetë fitore në ligë dhe në Ligën e Kampionëve, përfshirë një kundër rivalëve të përjetshëm Barcelonës, duke ringjallur kështu fushatën e tyre në ligë. Ekipi madrilen tani është vetëm tri pikë prapa katalanasve, të cilët mposhtën Colchoneros të dielën.
Për më tepër, rikthimi i Mourinhos në suksesin në ligë e ka çuar atë të vendosë një rekord të ri, duke e vendosur veten në historinë e ligës së parë spanjolle. Siç raportohet nga AS, “Special One” ka arritur 97 fitore në 126 pankina, për një përqindje fitoresh prej 77%. Kjo është përqindja më e lartë e fitoreve në historinë e LaLiga-s midis atyre që kanë luajtur të paktën 100 ndeshje.
Në këtë renditje të veçantë, trajneri portugez pasohet nga Pep Guardiola me një përqindje fitoresh prej 76.3% (116 fitore në 152 ndeshje), Carlo Ancelotti me 71.1%, Xavi Hernandez me 69.6%, Zinedine Zidane me 67.8% dhe Luis Enrique me 66.4%.
Tani vjen pushimi ndërkombëtar dhe më pas Real Madrid do të kthehet më 22 nëntor kundër Celta Vigos.
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