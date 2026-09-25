☁️
Tiranë 16°C · Vranët 25 Shtator 2026
S&P 500 7,704 ▼0.02%
DOW 51,350 ▼0.31%
NASDAQ 26,939 ▲0.01%
NAFTA 92.99 ▼1.71%
ARI 4,296 ▼0.05%
💱 VALUTAT
EUR/USD 1.1381 EUR/GBP 0.8605 EUR/CHF 0.9417 EUR/ALL 91.6119 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.4549 EUR/TRY 55.6465 EUR/JPY 180.61 EUR/CAD 1.6078 EUR/USD 1.1381 EUR/GBP 0.8605 EUR/CHF 0.9417 EUR/ALL 91.6119 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.4549 EUR/TRY 55.6465 EUR/JPY 180.61 EUR/CAD 1.6078
₿ CRYPTO
BTC $84,214 ▲ +0.1% ETH $2,679 ▼ -0.39% XRP $1.5288 ▲ +1.46% SOL $116.3700 ▲ +0.95%
S&P 500 7,704 ▼0.02 % DOW 51,350 ▼0.31 % NASDAQ 26,939 ▲0.01 % NAFTA 92.99 ▼1.71 % ARI 4,296 ▼0.05 % S&P 500 7,704 ▼0.02 % DOW 51,350 ▼0.31 % NASDAQ 26,939 ▲0.01 % NAFTA 92.99 ▼1.71 % ARI 4,296 ▼0.05 %
EUR/USD 1.1381 EUR/GBP 0.8605 EUR/CHF 0.9417 EUR/ALL 91.6119 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.4549 EUR/TRY 55.6465 EUR/JPY 180.61 EUR/CAD 1.6078 EUR/USD 1.1381 EUR/GBP 0.8605 EUR/CHF 0.9417 EUR/ALL 91.6119 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.4549 EUR/TRY 55.6465 EUR/JPY 180.61 EUR/CAD 1.6078
25 Sht 2026
Breaking
Irani kërcënon vendet fqinje: “Mos u përfshini në aventurën amerikane” pas paralajmërimit të FAA-së Katari dënon ashpër sulmet e Huthi-t ndaj Taif-it dhe Yanbu-së: “akt armiqësor i neveritshëm” Mot i vranët dhe reshje të dobëta shiu Aksident në qendër të Beogradit: këmbësorja goditet nga automjeti në orët e para të mëngjesit, dërgohet në gjendje të rëndë në spital Ciklon vranësirash drejt Maqedonisë së Veriut: lokalisht mbi 30 litra shi për metër katror
Menu
Film

«Heart of the Beast» del sot në kinema: Brad Pitt dhe qeni Odin në dramën e mbijetesës së David Ayer

Thriller-i 101-minutësh i Paramount Pictures, me J.K. Simmons dhe Anna Lambe; recensionet e para lavdërojnë lidhjen e Pitt me qenin, por kritikën e ndajnë mbi vetë filmin.

· 2 min lexim

«Heart of the Beast», filmi i ri me protagonist Brad Pitt dhe me regji të David Ayer, del sot, më 25 shtator 2026, në kinematë amerikane. Thriller-i i mbijetesës, që zgjat 101 minuta, është një prodhim i Paramount Pictures dhe në role dytësore sjell J.K. Simmons dhe Anna Lambe.

Pitt, 62 vjeç, luan rolin e James Belmont, një ish-oficeri të forcave speciale, i cili detyrohet të ulet me avion në natyrën e egër të Alaskës bashkë me qenin e tij luftarak, Odin — të luajtur në film nga qeni Uber. Të dy do të përballen me një betejë të ashpër për mbijetesë në një nga territoret më të pafalshme të planetit.

Recensionet e para për filmin u publikuan më 22 shtator, dhe shumë kritikë lavdëruan sidomos lidhjen mes aktorit dhe qenit në ekran. Robbie Collin i The Telegraph i dha filmit 4 yje dhe e quajti atë «përditësimin më të fuqishëm të zhanrit të filmave me qen që nga ‘Marley & Me’». Frank Scheck i The Hollywood Reporter vlerësoi kiminë e Pitt me qenin aktor, ndërsa Owen Gleiberman i Variety e quajti interpretimin e qenit Uber «një nga pjesët më prekëse të aktrimit të qenve që nga ‘Old Yeller’».

Por jo të gjithë kritikët u bindën. Lindsey Bahr i Associated Press i dha filmit 2.5 yje, duke e përshkruar si një «aventurë efektivisht tronditëse», ndërsa disa kritikë të tjerë e quajtën filmin të lodhshëm dhe Ayer-in të rëndë në trajtimin e tij.

Për Ayer, regjisorin e «Training Day», «End of Watch» dhe «Fury», ky projekt shënon një kthesë drejt një drame më intime mbijetese. Filmi hyn në një fundjavë plot në kinematë amerikane, krah «Avengers: Endgame Encore», «Forgotten Island» dhe «Primetime», ku secili pritet të mbledhë nga 18 deri në 24 milionë dollarë në fundjavën e hapjes.

Burimi: PEOPLE

Komentet

Bëhu i pari që komenton!

Lini një Koment të Ri

Për t'u përgjigjur një komenti specifik, kliko butonin 💬 Përgjigju poshtë atij komenti.

🔒 Komenti juaj do të publikohet pas miratimit nga moderatori.

Lexo Gjithashtu