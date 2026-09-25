«Heart of the Beast» del sot në kinema: Brad Pitt dhe qeni Odin në dramën e mbijetesës së David Ayer
Thriller-i 101-minutësh i Paramount Pictures, me J.K. Simmons dhe Anna Lambe; recensionet e para lavdërojnë lidhjen e Pitt me qenin, por kritikën e ndajnë mbi vetë filmin.
«Heart of the Beast», filmi i ri me protagonist Brad Pitt dhe me regji të David Ayer, del sot, më 25 shtator 2026, në kinematë amerikane. Thriller-i i mbijetesës, që zgjat 101 minuta, është një prodhim i Paramount Pictures dhe në role dytësore sjell J.K. Simmons dhe Anna Lambe.
Pitt, 62 vjeç, luan rolin e James Belmont, një ish-oficeri të forcave speciale, i cili detyrohet të ulet me avion në natyrën e egër të Alaskës bashkë me qenin e tij luftarak, Odin — të luajtur në film nga qeni Uber. Të dy do të përballen me një betejë të ashpër për mbijetesë në një nga territoret më të pafalshme të planetit.
Recensionet e para për filmin u publikuan më 22 shtator, dhe shumë kritikë lavdëruan sidomos lidhjen mes aktorit dhe qenit në ekran. Robbie Collin i The Telegraph i dha filmit 4 yje dhe e quajti atë «përditësimin më të fuqishëm të zhanrit të filmave me qen që nga ‘Marley & Me’». Frank Scheck i The Hollywood Reporter vlerësoi kiminë e Pitt me qenin aktor, ndërsa Owen Gleiberman i Variety e quajti interpretimin e qenit Uber «një nga pjesët më prekëse të aktrimit të qenve që nga ‘Old Yeller’».
Por jo të gjithë kritikët u bindën. Lindsey Bahr i Associated Press i dha filmit 2.5 yje, duke e përshkruar si një «aventurë efektivisht tronditëse», ndërsa disa kritikë të tjerë e quajtën filmin të lodhshëm dhe Ayer-in të rëndë në trajtimin e tij.
Për Ayer, regjisorin e «Training Day», «End of Watch» dhe «Fury», ky projekt shënon një kthesë drejt një drame më intime mbijetese. Filmi hyn në një fundjavë plot në kinematë amerikane, krah «Avengers: Endgame Encore», «Forgotten Island» dhe «Primetime», ku secili pritet të mbledhë nga 18 deri në 24 milionë dollarë në fundjavën e hapjes.
Burimi: PEOPLE
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