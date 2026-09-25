Steve Buscemi bashkohet me filmin e animuar të DC-së «Dynamic Duo» — do të luajë rolin e antagonistit
Aktori legjendar i «The Sopranos» do të jetë zëri i Red Hood Two në filmin e animuar të DC Studios, i cili vjen me teknikën revolucionare «Momo animation» dhe dalja pritet më 22 shtator 2028.
Steve Buscemi është zyrtarisht pjesë e kastit të zërave të filmit të animuar të DC-së «Dynamic Duo». Lajmin e raportoi ekskluzivisht Deadline më 24 shtator, duke zbuluar se aktori i njohur nga «The Sopranos», «Fargo» dhe «Boardwalk Empire» do të interpretojë rolin e antagonistit, pikërisht atë të Red Hood Two.
Sipas burimeve të Deadline, Buscemi bashkohet me një kast që tashmë përfshin Mason Thames (i përfolur si Dick Grayson), Logan Kim në rolin e Jason Todd dhe Lee Pace si Red Hood One. Detajet e tjera rreth personazheve mbahen ende nën petkun e fshehtësisë.
«Dynamic Duo» prodhohet nga DC Studios së bashku me kompaninë 6th and Idaho të Matt Reeves dhe realizohet nga studioja e animacionit Swaybox, me teknikën e quajtur «Momo animation» — një kombinim i CGI-së, stop-motion-it, kukullave dhe performancës live-action, që kritikët e krahasojnë me stilin vizual revolucionar të «Spider-Verse».
Skenari është shkruar nga Matt Aldrich. Historia ndjek Dick-un dhe Jason-in si dy adoleshentë rruge që e quajnë veten «dynamic duo», por rrugët e tyre ndahen: Dick bëhet Robini i Batman-it, ndërsa Jason rekrutohet nga banda e Red Hood. James Gunn e kishte shpallur projektin që në vitin 2024 si «diçka të veçantë» për universin kinematografik të DC-së.
Sipas të dhënave të publikuara, dalja e filmit në kinema është parashikuar për 22 shtator 2028.
Burimi: Deadline
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