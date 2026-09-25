Bashkimi 110 miliardë dollarësh Paramount–Warner Bros. haset në momentin e fundit: gjyqtarja i hap derën kundërshtarëve të marrëveshjes
Gjyqtarja federale Araceli Martínez-Olguín miratoi kërkesën e koalicionit "Block the Merger" për të paraqitur kundër-argumente ndaj marrëveshjes së zgjidhjes — miratimi formal i bashkimit gjigant nuk pritet më të enjten, ndërsa Paramount rrezikon 7 milionë dollarë në ditë gjoba pas 1 tetorit.
Bashkimi prej më shumë se 110 miliardë dollarësh mes Paramount dhe Warner Bros. Discovery — një nga sagat më dramatike të biznesit të Hollywood-it këtë vit — pësoi të enjten një kthesë të papritur në momentin e fundit. Gjyqtarja federale Araceli Martínez-Olguín miratoi kërkesën e koalicionit bazë “Block the Merger” për kohë shtesë për të kundërshtuar formalisht marrëveshjen e zgjidhjes (consent decree).
Sipas urdhrit të gjyqtares, të gjitha amicus brief-et duhet të depozitohen jo më vonë se ora 12:01 e mëngjesit PST, më 25 shtator 2026. Sipas Deadline, ky vendim e bën pothuajse të sigurt që marrëveshja nuk do të miratohet formalisht të enjten, në seancën virtuale të caktuar për orën 11:00 të mëngjesit (koha e Paqësorit), që pritej të ishte një formalitet.
Koalicioni “Block the Merger” e ka quajtur marrëveshjen e zgjidhjes “të dobët dhe të pazbatueshme”. Në kërkesën e tij, koalicioni ngriti pyetje serioze nëse dekreti i miratimit do të fshinte pretendimet e mundshme të qytetarëve në shtetet paditëse, argumentoi se shumë dispozita nuk i zgjidhin shqetësimet antitrust dhe paralajmëroi për probleme me Amendamentin e Parë (lirinë e shtypit). Koalicioni propozoi gjithashtu një kalendar shqyrtimi që shtrihet deri më 13 tetor.
Një shtyrje deri më 13 tetor do të kalonte përtej afatit të fillimit të tetorit, kur Paramount duhet të fillojë t’i paguajë Warner Bros. Discovery 7 milionë dollarë në ditë nëse marrëveshja nuk është mbyllur. Paramount e kundërshtoi kërkesën e koalicionit, duke i quajtur brief-et e propozuara “të papërshtatshme”.
Konteksti: më 21 shtator, prokurori i përgjithshëm i Kalifornisë Rob Bonta njoftoi marrëveshjen e zgjidhjes me Paramount. Sipas zyrës së tij, kompania e bashkuar duhet të prodhojë 30 filma në vit (20 me shpërndarje të gjerë) për dy vitet e para, pastaj 32 filma (21 me shpërndarje të gjerë) në vitet 3–5, plus të paktën 4 filma të pavarur në vit. Variety raportoi se Paramount ra dakord të mos shesë lot-et e studios në Kaliforni për të paktën 5 vjet dhe të investojë 300 milionë dollarë shtesë në vit në prodhimin e filmave në SHBA, ndërsa CNN raportoi krijimin e një bordi të pavarur për pavarësinë editoriale të CNN dhe CBS News.
Marrëveshja ka përçarë edhe zyrtarët që ngritën padinë: prokurori i përgjithshëm i Connecticut, William Tong, tha se zyra e tij donte divestimin e plotë të CNN dhe CBS News, por nuk e mori. Variety vuri në dukje se Bonta kishte këmbëngulur më parë se vetëm “remedies strukturore” si divestimet do të mjaftonin për t’i dhënë fund padisë — por marrëveshja përfundimtare nuk përmban asnjë. Në anën tjetër, grupet e industrisë si IATSE dhe Directors Guild of America e përshëndetën marrëveshjen për stabilitetin dhe mbrojtjet e zbatueshme që sjell. CEO i Paramount, David Ellison, u kishte thënë punonjësve se priste mbylljen brenda rreth dy javësh, ndërsa CEO i Warner Bros. Discovery, David Zaslav, tha se marrëveshja do të mbyllej jo më vonë se fillimi i tetorit — por tani çdo ditë vonesë ka një kosto reale financiare.
Burimi: Deadline / Variety / CNN — https://fictionhorizon.com/paramount-warner-bros-merger-hits-a-last-minute-snag-as-judge-opens-the-door-to-deal-opponents/
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