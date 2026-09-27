☀️
Tiranë 12°C · Kthjellët 27 Shtator 2026
S&P 500 7,743 ▲0.51%
DOW 51,829 ▲0.93%
NASDAQ 27,069 ▲0.48%
NAFTA 92.41 ▼2.33%
ARI 4,321 ▲0.54%
💱 VALUTAT
EUR/USD 1.1396 EUR/GBP 0.8605 EUR/CHF 0.9439 EUR/ALL 91.6215 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.4773 EUR/TRY 55.7221 EUR/JPY 179.39 EUR/CAD 1.6108 EUR/USD 1.1396 EUR/GBP 0.8605 EUR/CHF 0.9439 EUR/ALL 91.6215 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.4773 EUR/TRY 55.7221 EUR/JPY 179.39 EUR/CAD 1.6108
₿ CRYPTO
BTC $84,395 ▲ +0.53% ETH $2,696 ▲ +0.3% XRP $1.5153 ▼ -2.81% SOL $120.5700 ▼ -0.08%
S&P 500 7,743 ▲0.51 % DOW 51,829 ▲0.93 % NASDAQ 27,069 ▲0.48 % NAFTA 92.41 ▼2.33 % ARI 4,321 ▲0.54 % S&P 500 7,743 ▲0.51 % DOW 51,829 ▲0.93 % NASDAQ 27,069 ▲0.48 % NAFTA 92.41 ▼2.33 % ARI 4,321 ▲0.54 %
EUR/USD 1.1396 EUR/GBP 0.8605 EUR/CHF 0.9439 EUR/ALL 91.6215 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.4773 EUR/TRY 55.7221 EUR/JPY 179.39 EUR/CAD 1.6108 EUR/USD 1.1396 EUR/GBP 0.8605 EUR/CHF 0.9439 EUR/ALL 91.6215 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.4773 EUR/TRY 55.7221 EUR/JPY 179.39 EUR/CAD 1.6108
27 Sht 2026
Breaking
Mille-feuille francez — ëmbëlsira klasike me petë krokante dhe krem patisserie «Tender Loving Care» i Mike Leigh fiton Guaskën e Artë në San Sebastián — juria nderon “filmin e fundit” të regjisorit 83-vjeçar Një dekadë Golden Knights: Ekipi që transformoi peizazhin sportiv të Las Vegasit Arabia Saudite akuzon Iranin për “sulme flagrante” në OKB: kërkon dënimin ndërkombëtar të Huthi-ve Zëdhënësi i ushtrisë iraniane paralajmëron “teknologji të reja ushtarake” dhe “surpriza” kundër çdo agresioni
Menu
Film

«Godzilla Minus Zero» pas premierës botërore në NYFF: Yamazaki shpjegon titullin «Minus Zero», mohon teorinë për Noriko-n dhe lë derën hapur për filmin e tretë

Pas premierës botërore në Alice Tully Hall, regjisori Takashi Yamazaki u shfaq në konferencë për shtyp: misioni i tij me vazhdimin ishte të befasonte publikun, duke bërë të kundërtën e teorive të internetit.

· 2 min lexim
Takashi Yamazaki, regjisori i Godzilla Minus Zero. Foto: Dick Thomas Johnson, Wikimedia Commons, licenca CC BY-SA 2.0.

Mbrëmjen e së shtunës, menjëherë pas premierës botërore të «Godzilla Minus Zero» në Alice Tully Hall të Lincoln Center-it, në kuadër të Festivalit të Filmit të Nju Jorkut, regjisori Takashi Yamazaki u paraqit në konferencën për shtyp dhe zbuloi detaje të reja për vazhdimin e drejtpërdrejtë të «Godzilla Minus One» (2023) — filmit që fitoi Oscar-in për efektet më të mira vizuale në 2024, siç njofton USA Today.

Që në ditën e parë të «Minus One», tha Yamazaki, ai e kishte nisur mendimin për vazhdimin, dhe misioni i tij ishte i qartë: të befasonte publikun duke bërë të kundërtën e teorive që qarkullonin në internet. Një prej tyre pretendonte se Noriko, personazhi i luajtur nga Minami Hamabe, do të kthehej në kaiju — por regjisori e mohoi prerazi: «Kjo është e vetmja gjë që NUK do ta bëjmë!». Vetë Hamabe u shpreh e lehtësuar, duke rrëfyer se i kishte shkruar Yamazaki-t me shqetësim: «A do të kthehem në kaiju? Sepse atëherë duhet ta mendoj mirë rolin».

Yamazaki shpjegoi edhe kuptimin e titullit: «Minus Zero» vjen nga koncepti i zeros negative në matematikë — «kjo familje i afrohet zeros, po kthehet në neutralitet në shumë aspekte», tha ai, duke iu referuar historisë që zhvillohet dy vjet pas fitores së Koichi Shikishima-s (Ryunosuke Kamiki), me rikthimin e Noriko-s dhe vajzës së adoptuar Akiko (Sae Nagatani), ndërsa Godzilla është ende gjallë.

Edhe pse trailer-i shpall «everything ends here» (gjithçka mbaron këtu), regjisori la derën hapur për një film të tretë, me shaka: «Kemi shkuar ‘Minus One’ dhe ‘Minus Zero’ — po pas kësaj ku shkojmë?». «Minus Zero», filmi i parë me vlerësimin R në historinë 70-vjeçare të franshizës prej 39 filmash, del në kinema më 6 nëntor.

Komentet

Bëhu i pari që komenton!

Lini një Koment të Ri

Për t'u përgjigjur një komenti specifik, kliko butonin 💬 Përgjigju poshtë atij komenti.

🔒 Komenti juaj do të publikohet pas miratimit nga moderatori.

Lexo Gjithashtu