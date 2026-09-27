«Godzilla Minus Zero» pas premierës botërore në NYFF: Yamazaki shpjegon titullin «Minus Zero», mohon teorinë për Noriko-n dhe lë derën hapur për filmin e tretë
Pas premierës botërore në Alice Tully Hall, regjisori Takashi Yamazaki u shfaq në konferencë për shtyp: misioni i tij me vazhdimin ishte të befasonte publikun, duke bërë të kundërtën e teorive të internetit.
Mbrëmjen e së shtunës, menjëherë pas premierës botërore të «Godzilla Minus Zero» në Alice Tully Hall të Lincoln Center-it, në kuadër të Festivalit të Filmit të Nju Jorkut, regjisori Takashi Yamazaki u paraqit në konferencën për shtyp dhe zbuloi detaje të reja për vazhdimin e drejtpërdrejtë të «Godzilla Minus One» (2023) — filmit që fitoi Oscar-in për efektet më të mira vizuale në 2024, siç njofton USA Today.
Që në ditën e parë të «Minus One», tha Yamazaki, ai e kishte nisur mendimin për vazhdimin, dhe misioni i tij ishte i qartë: të befasonte publikun duke bërë të kundërtën e teorive që qarkullonin në internet. Një prej tyre pretendonte se Noriko, personazhi i luajtur nga Minami Hamabe, do të kthehej në kaiju — por regjisori e mohoi prerazi: «Kjo është e vetmja gjë që NUK do ta bëjmë!». Vetë Hamabe u shpreh e lehtësuar, duke rrëfyer se i kishte shkruar Yamazaki-t me shqetësim: «A do të kthehem në kaiju? Sepse atëherë duhet ta mendoj mirë rolin».
Yamazaki shpjegoi edhe kuptimin e titullit: «Minus Zero» vjen nga koncepti i zeros negative në matematikë — «kjo familje i afrohet zeros, po kthehet në neutralitet në shumë aspekte», tha ai, duke iu referuar historisë që zhvillohet dy vjet pas fitores së Koichi Shikishima-s (Ryunosuke Kamiki), me rikthimin e Noriko-s dhe vajzës së adoptuar Akiko (Sae Nagatani), ndërsa Godzilla është ende gjallë.
Edhe pse trailer-i shpall «everything ends here» (gjithçka mbaron këtu), regjisori la derën hapur për një film të tretë, me shaka: «Kemi shkuar ‘Minus One’ dhe ‘Minus Zero’ — po pas kësaj ku shkojmë?». «Minus Zero», filmi i parë me vlerësimin R në historinë 70-vjeçare të franshizës prej 39 filmash, del në kinema më 6 nëntor.
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