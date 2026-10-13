Huthi-t thonë se rrëzuan një dron saudit Wing Loong II mbi Saada në Jemenin verior
Lëvizja Huthi në Jemen njoftoi se ka rrëzuar një dron saudit mbi provincën veriore Saada, siç njofton Al Jazeera në përditësimet e saj live. Zëdhënësi ushtarak i grupit, Yahya Saree, e identifikoi mjetin si një Wing Loong II, dron i armatosur zbulimi.
Sipas Saree-t, droni u godit ndërsa kryente një mision armiqësor mbi Saada-n, provinca kufitare me Arabinë Saudite dhe vendlindja historike e lëvizjes Huthi. Nga Riadi nuk pati konfirmim të menjëhershëm për humbjen e mjetit.
Pretendimi vjen në kulmin e shkëmbimeve të zjarrit mes mbretërisë dhe aleatëve jemenas të Iranit: ditët e fundit Huthi-t kanë goditur në mënyrë të përsëritur aeroportet saudite, ndërsa koalicioni i udhëhequr nga Riadi ka intensifikuar sulmet ajrore në Jemen dhe ka raportuar interceptime raketash mbi jugun e vendit.
Nëse konfirmohet, rrëzimi do të ishte një tjetër shenjë se mbrojtja ajrore e Huthi-t mbetet aktive pavarësisht fushatës së bombardimeve, në një konflikt që po e zgjeron vazhdimisht zonën e rrezikut për aviacionin ushtarak dhe civil në rajon.
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