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Konflikti SHBA - Iran

Huthi-t thonë se rrëzuan një dron saudit Wing Loong II mbi Saada në Jemenin verior

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Një dron Wing Loong II (foto arkiv, Wikimedia Commons, CC BY-SA 4.0)

Lëvizja Huthi në Jemen njoftoi se ka rrëzuar një dron saudit mbi provincën veriore Saada, siç njofton Al Jazeera në përditësimet e saj live. Zëdhënësi ushtarak i grupit, Yahya Saree, e identifikoi mjetin si një Wing Loong II, dron i armatosur zbulimi.

Sipas Saree-t, droni u godit ndërsa kryente një mision armiqësor mbi Saada-n, provinca kufitare me Arabinë Saudite dhe vendlindja historike e lëvizjes Huthi. Nga Riadi nuk pati konfirmim të menjëhershëm për humbjen e mjetit.

Pretendimi vjen në kulmin e shkëmbimeve të zjarrit mes mbretërisë dhe aleatëve jemenas të Iranit: ditët e fundit Huthi-t kanë goditur në mënyrë të përsëritur aeroportet saudite, ndërsa koalicioni i udhëhequr nga Riadi ka intensifikuar sulmet ajrore në Jemen dhe ka raportuar interceptime raketash mbi jugun e vendit.

Nëse konfirmohet, rrëzimi do të ishte një tjetër shenjë se mbrojtja ajrore e Huthi-t mbetet aktive pavarësisht fushatës së bombardimeve, në një konflikt që po e zgjeron vazhdimisht zonën e rrezikut për aviacionin ushtarak dhe civil në rajon.

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