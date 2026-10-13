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Konflikti SHBA - Iran

Kriza shëndetësore në Taiz thellohet: mbi 1,100 pacientë me insuficiencë renale në rrezik nën rrethim

Zyrtarët shëndetësorë në Taiz paralajmërojnë se mungesa kritike e ilaçeve, karburantit dhe furnizimeve mjekësore vë në rrezik rreth 1,110 pacientë me insuficiencë renale dhe mbi 190 pacientë të terapisë intensive.

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Pamje e qytetit të Taizit në Jemen (Foto: Wikimedia Commons, CC BY-SA 2.0)

Zyrtarët shëndetësorë në Taiz të Jemenit paralajmëruan se nivelet kritike të ulëta të ilaçeve, karburantit dhe furnizimeve mjekësore nën rrethim po vënë në rrezik jetën e rreth 1,110 pacientëve me insuficiencë renale dhe të më shumë se 190 pacientëve në terapi intensive, siç njofton Al Jazeera.

Ata kërkuan heqjen e rrethimit dhe hapjen e rrugëve të sigurta të furnizimit për spitalet e qytetit, duke paralajmëruar se pa ndërhyrje urgjente pasojat për pacientët më të rëndë do të jenë të pariparueshme.

Paralajmërimi i ri me shifra konkrete pason atë të qeverisë së njohur ndërkombëtarisht të Jemenit, e cila ka akuzuar Huthi-t se po bllokojnë furnizimet mjekësore për Taizin, qytet i rrethuar prej vitesh dhe skenë luftimesh të ashpra edhe ditët e fundit mes forcave qeveritare dhe luftëtarëve të mbështetur nga Irani.

Vetëm një ditë më parë, granatimet në Taiz plagosën pesë civilë, mes tyre tre fëmijë, ndërsa përshkallëzimi rajonal mes Huthi-t dhe Arabisë Saudite po e rëndon më tej situatën humanitare në gjithë Jemenin.

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