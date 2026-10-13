Kriza shëndetësore në Taiz thellohet: mbi 1,100 pacientë me insuficiencë renale në rrezik nën rrethim
Zyrtarët shëndetësorë në Taiz paralajmërojnë se mungesa kritike e ilaçeve, karburantit dhe furnizimeve mjekësore vë në rrezik rreth 1,110 pacientë me insuficiencë renale dhe mbi 190 pacientë të terapisë intensive.
Zyrtarët shëndetësorë në Taiz të Jemenit paralajmëruan se nivelet kritike të ulëta të ilaçeve, karburantit dhe furnizimeve mjekësore nën rrethim po vënë në rrezik jetën e rreth 1,110 pacientëve me insuficiencë renale dhe të më shumë se 190 pacientëve në terapi intensive, siç njofton Al Jazeera.
Ata kërkuan heqjen e rrethimit dhe hapjen e rrugëve të sigurta të furnizimit për spitalet e qytetit, duke paralajmëruar se pa ndërhyrje urgjente pasojat për pacientët më të rëndë do të jenë të pariparueshme.
Paralajmërimi i ri me shifra konkrete pason atë të qeverisë së njohur ndërkombëtarisht të Jemenit, e cila ka akuzuar Huthi-t se po bllokojnë furnizimet mjekësore për Taizin, qytet i rrethuar prej vitesh dhe skenë luftimesh të ashpra edhe ditët e fundit mes forcave qeveritare dhe luftëtarëve të mbështetur nga Irani.
Vetëm një ditë më parë, granatimet në Taiz plagosën pesë civilë, mes tyre tre fëmijë, ndërsa përshkallëzimi rajonal mes Huthi-t dhe Arabisë Saudite po e rëndon më tej situatën humanitare në gjithë Jemenin.
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