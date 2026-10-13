Trump: Nuk besoj se Kina dhe Rusia po e ndihmojnë Iranin fare
Presidenti amerikan Donald Trump tha të hënën vonë se nuk beson që Kina dhe Rusia po e ndihmojnë Iranin «fare», duke theksuar se Moska dhe Pekini kanë «shumë për të humbur» nëse e mundësojnë Teheranin. Deklarata, siç njofton Reuters, vjen në një moment kur lufta mes Shteteve të Bashkuara dhe Iranit po vazhdon dhe roli i fuqive të tjera të mëdha mbetet nën vëzhgim të ngushtë.
Mesazhi u publikua në platformën Truth Social, ku Trump tha se kishte parë komente të kritikëve që pretendonin të kundërtën. Sipas tij, nëse ekziston ndonjë ndihmë, ajo ndodhet në një nivel shumë të ulët, dhe Shtetet e Bashkuara do ta mësonin shumë shpejt një gjë të tillë.
Konflikti mes SHBA-së dhe Iranit ka nisur më 28 shkurt. Trump më herët i kishte përshkruar presidentin kinez Xi Jinping dhe presidentin rus Vladimir Putin si «neutralë» gjatë luftës, ndërsa muajin e kaluar e kishte paralajmëruar Xi-n kundër mbështetjes për Iranin, duke marrë prej tij garanci se Kina nuk do ta bënte këtë.
Moska dhe Pekini, megjithatë, ruajnë lidhje të ngushta me Teheranin. Pekini i ka dënuar sulmet amerikane ndaj Iranit, ndërsa raportime të mëparshme kanë folur për ndihmë kineze për shmangien e sanksioneve dhe për pajisje mbrojtëse — pretendime që Trump i kishte hedhur poshtë edhe në shtator.
Me deklaratën e fundit, presidenti amerikan duket se kërkon të minimizojë dyshimet për një bosht mbështetës pas Iranit dhe të përcjellë mesazhin se Uashingtoni po e monitoron nga afër çdo lëvizje të Moskës dhe Pekinit në këtë konflikt.
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