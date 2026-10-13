Trump lë të kuptohet se SHBA shkoi shumë larg ndaj udhëheqësve të Iranit dhe tani e ka vështirë të gjejë me kë të negociojë
Presidenti i Shteteve të Bashkuara, Donald Trump, la të kuptohet në tubimin e Youngstown-it në Ohajo se fushata amerikane kundër udhëheqjes së Iranit mund të ketë shkuar shumë larg, pasi Uashingtoni tani e ka vështirë të gjejë zyrtarë iranianë me të cilët të negociojë, siç njofton Al Jazeera në përditësimet e saj live.
Trump përsëriti në tubim se Irani, sipas tij, ka humbur forcën ajrore dhe flotën detare gjatë luftës. Deklarata shënon një pranim të rrallë të një problemi praktik të strategjisë amerikane: eliminimi i figurave kyçe të regjimit e ka bërë më të vështirë vetë rrugën diplomatike që Shtëpia e Bardhë thotë se e kërkon.
Konteksti mbetet i tensionuar në det: sipas të dhënave të agjencisë britanike UKMTO që citon përditësimi, që nga 1 tetori janë regjistruar të paktën 19 sulme ndaj anijeve, ndërsa shkëmbimi i mesazheve mes Uashingtonit dhe Teheranit përmes ndërmjetësve për rihapjen e Ngushticës së Hormuzit ka ngecur.
Më herët në të njëjtin tubim, Trump kishte thënë se Irani dëshiron një marrëveshje, por nuk di si ta arrijë atë — deklaratë e publikuar tashmë nga 24-ore.com. Vërejtja e re për mungesën e partnerëve të negociatave e plotëson atë tablo dhe ngre pyetjen se me kë, konkretisht, do të ulej Uashingtoni nëse bisedimet rifillojnë.
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