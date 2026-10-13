Turizmi dhe investitorët strategjikë, 8.4 milionë euro për impiantin e ujërave të ndotura në Jal
Zhvillimi i turizmit në bregdetin e Jugut po krijon një tjetër faturë për investimet publike.
Ndërtimi i resorteve, hoteleve dhe vilave, përfshirë projekte që kanë përfituar statusin e investitorit strategjik, ka shtuar presionin mbi infrastrukturën ekzistuese, duke kërkuar ndërhyrje të reja në furnizimin me ujë dhe trajtimin e ujërave të ndotura.
Në Jalë, ku ndërtimet turistike janë intensifikuar vitet e fundit, do të investohen rreth 8.49 milionë euro për një impiant të trajtimit të ujërave të ndotura dhe sistemin e kanalizimeve.
Shoqëria Rajonale e Ujësjellës-Kanalizimeve në Vlorë hapi më 12 tetor tenderin me fond limit 778.7 milionë lekë pa TVSH. Afati i parashikuar për realizimin e punimeve është 18 muaj.
Relacioni teknik i projektit tregon se zhvillimi i ndërtimeve turistike ka ecur përpara pa një sistem të integruar për largimin dhe trajtimin e ujërave të ndotura.
“Në vitet e fundit, Jali ka qenë objekt ndërtimi intensiv, me dhënie të disa lejeve ndërtimi për struktura të reja turistike si hotele, resorte dhe vila pushimi”, thuhet në dokument.
Rrjeti aktual i kanalizimeve është i paplotë dhe i fragmentuar. Pjesa më e madhe e ndërtesave ekzistuese, përfshirë njësitë akomoduese dhe bizneset turistike, mbështeten në gropa septike ose depozita individuale.
Problemet rëndohen gjatë sezonit veror, kur numri i vizitorëve shumëfishohet. Dokumenti evidenton se mbingarkesa e sistemeve ekzistuese ka shkaktuar në disa raste derdhje të ujërave të ndotura në mjedis, përfshirë shkarkime në përrenj që përfundojnë në det.
“Zhvillimi intensiv turistik, i kombinuar me mungesën e një sistemi të centralizuar të kanalizimeve dhe një impianti të trajtimit të ujërave të ndotura, ka rritur ndjeshëm presionin mbi ekosistemin lokal”, thekson relacioni.
Në kohën e hartimit të projektit, në vitin 2025, ndërtimi i disa komplekseve turistike në Jalë nuk kishte përfunduar, ndërsa sistemet e brendshme të shkarkimit të tyre nuk ishin finalizuar.
Për këtë arsye, rrjeti i projektuar në këtë fazë përfshin kolektorët kryesorë dhe sekondarë, të cilët do të mundësojnë lidhjen e mëvonshme të objekteve turistike me sistemin e centralizuar.
Impianti dhe rrjeti i kanalizimeve janë dimensionuar për një popullsi prej 6,100 banorësh, duke marrë parasysh edhe fluksin sezonal të turistëve.
Dokumentet e planifikimit referojnë një kapacitet perspektiv prej 8,387 banorësh, por projektuesit kanë zgjedhur nivelin më të ulët për të shmangur ndërtimin e një sistemi me kapacitete të tepërta në fazën fillestare.
Punimet do të përfshijnë ndërtimin e rrjetit të kanalizimeve, pusetave të kontrollit, impiantit të trajtimit dhe rehabilitimin e segmenteve rrugore të prekura nga ndërhyrjet./ N.Maho
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