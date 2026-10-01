Ibrahimović: Një Ballkan Perëndimor më i sigurt dhe më evropian do të thotë Evropë më të fortë
Takimi ministror i Procesit të Berlinit u mbyll sot në Pržno të Budvës me mesazhe të përbashkëta — mes pjesëmarrësve edhe ministri i jashtëm gjerman Wadephul dhe komisionerja për zgjerim Marta Kos.
“Një Ballkan Perëndimor më i sigurt, më i begatë dhe më evropian do të thotë një Evropë më të fortë në tërësi, dhe Mali i Zi është gati të vazhdojë me të gjithë ju punën e përkushtuar për arritjen e këtij qëllimi,” deklaroi sot ministri i jashtëm Ervin Ibrahimović në hapje të sesionit plenar të Takimit Ministror të Procesit të Berlinit, që u zhvillua në Pržno të Budvës, siç njofton Vijesti.
Takimin, të kryesuar nga Ibrahimovići, morën pjesë ministrat e jashtëm dhe krerët e delegacioneve të vendeve të Ballkanit Perëndimor, përfaqësues të lartë të vendeve anëtare të BE-së, mes tyre ministri i jashtëm federal i Gjermanisë, Johann Wadephul, si dhe komisionerja evropiane për zgjerim, Marta Kos.
Duke hapur sesionin plenar, Ibrahimovići theksoi rëndësinë e momentit në të cilin ndodhet rajoni, duke nënvizuar se stabiliteti dhe begatia e Ballkanit Perëndimor ndikojnë drejtpërdrejt në sigurinë e përgjithshme evropiane, njoftoi Ministria e Punëve të Jashtme. Ai shtoi se Mali i Zi, si kryesuesi i procesit të negociatave, mbetet plotësisht i përqendruar në zbatimin e reformave kyçe, me synimin e qartë që deri në vitin 2028 të bëhet anëtar me të drejta të plota i Bashkimit Evropian.
Gjatë seancave të punës, pjesëmarrësit shkëmbyen mendime për forcimin e mëtejshëm të bashkëpunimit ekonomik rajonal, funksionalitetin e Tregut të Përbashkët Rajonal, si dhe për hapa konkretë për përshpejtimin e integrimit të rajonit në tregun e vetëm të BE-së. Në këtë kontekst, komisionerja Kos dhe ministri Wadephul përshëndetën përparimin e Malit të Zi dhe konfirmuan mbështetjen e fortë të Bashkimit Evropian dhe të vendeve anëtare të tij për perspektivën evropiane të gjithë Ballkanit Perëndimor.
Fokus i veçantë iu vu rëndësisë së Procesit të Berlinit si mekanizëm kyç për miratimin e standardeve evropiane, përmirësimin e infrastrukturës, lidhshmërisë transportuese dhe energjetike, si dhe krijimin e mundësive më të mira për të rinjtë e rajonit. Takimi u mbyll me miratimin e mesazheve dhe përfundimeve të përbashkëta, që konfirmojnë të ardhmen evropiane të padiskutueshme të Ballkanit Perëndimor dhe gatishmërinë e të gjithë partnerëve për të vazhduar punën intensive drejt qëllimeve të përbashkëta, raporton Vijesti.
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