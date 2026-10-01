Shporta sindikale e konsumit arrin në 2.170 euro: u rrit me 60 euro për tre muaj
Shporta sindikale e konsumit (SPK) për tremujorin e tretë të këtij viti arriti në 2.170 euro, tregoi kërkimi i Qendrës për Arsimim, Informim dhe Kërkime Sindikale (CEISI), që vepron pranë Unionit të Sindikatave të Lira (USSCG), siç raporton RTCG. Krahasuar me tremujorin e dytë, shporta u rrit me 60 euro, ose 2,84 për qind.
Nga dhjetë kategoritë e shpenzimeve të përcaktuara nga Metodologjia për hartimin e SPK-së, në këtë tremujor u shënua rritje në katër kategori: shpenzimet e mirëmbajtjes së përditshme të amvisërisë (+4,35%), shpenzimet e banimit dhe shërbimeve komunale (+5,88%), shpenzimet e arsimit dhe kulturës (+28,57%) dhe shpenzimet e pushimeve verore (+7,41%).
Duke ndjekur çmimet e 20 artikujve të përzgjedhur në tre zinxhirët më të mëdhenj tregtarë në Mal të Zi, mirëmbajtja e përditshme e amvisërisë u rrit me 4,35 për qind, çka përkthehet mesatarisht në pesë euro më shumë, thuhet në njoftimin e sindikatës. Shpenzimet e banimit dhe shërbimeve komunale arrijnë në 270 euro, me një rritje prej 5,88 për qind, ose 15 euro në vlerë nominale — rritja u ndikua kryesisht nga fatura mesatare e energjisë elektrike, e cila u rrit në këtë tremujor për shkak të sezonit të ftohjes gjatë muajve të verës, ndërsa u rritën edhe çmimet e shërbimeve të telekomunikacionit.
Kategoria e arsimit dhe kulturës shënoi rritjen më të lartë: arriti në 135 euro, nga 105 euro një tremujor më parë, ose +28,57 për qind. Këtu përfshihet çmimi mesatar i kompletit të teksteve shkollore për shkollën e mesme, si dhe shpenzime shtesë për fletore dhe mjete shkollore — tekstet për shkollën fillore nuk përfshihen, pasi jepen falas, ndërsa fëmijët e familjes 4-anëtarëshe të vëzhguar janë në moshë të shkollës fillore dhe të mesme, raporton RTCG. Rritja shpjegohet me fillimin intensiv të vitit shkollor, pasi në të njëjtën periudhë të vitit të kaluar çmimet e teksteve dhe mjeteve shkollore mbetën afërsisht në të njëjtin nivel.
Tremujori i tretë u shënua edhe nga pushimet vjetore: për shkak të rritjes së çmimeve të shërbimeve hoteliere në periudhën e mëparshme, shpenzimet e pushimeve verore u rritën me 7,41 për qind, nga 135 në 145 euro në muaj. Në llogaritjen vjetore, kjo do të thotë se një familje 4-anëtarëshe për një qëndrim shtatëditor në det, me gjysmë-pension në hotele të kategorisë së ulët dhe të mesme (dy dhe tre yje), duhej të ndante gjithsej 1.740 euro — e shpërndarë në 12 muaj, kjo sjell një rritje nominale prej dhjetë eurosh në muaj.
Krahasuar me tremujorin e tretë të vitit të kaluar, shporta sindikale u rrit me 95 euro, ose 4,58 për qind, ndërsa krahasuar me tremujorin e tretë të vitit 2024, rritja është 170 euro, ose 8,5 për qind, përfundon njoftimi i CEISI-t, i cituar nga RTCG.
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