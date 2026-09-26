Idrizi nga Hamburgu: Të bëhemi bashkë rreth UÇK-së — diplomacia kosovare ka dështuar
Në lidhje direkte për "Info Magazine", politikani Muhamet Idrizi foli nga tubimi i komunitetit shqiptar para Rathaus-it në Hamburg kundër vendimeve të Dhomave të Specializuara: pa unitet e koordinim institucional nuk arrihet sukses në Berlinin zyrtar.
Politikani shqiptar në Gjermani, Muhamet Idrizi, në lidhje direkte për emisionin “Info Magazine” në Klan Kosova më 26 shtator 2026, foli nga tubimi i komunitetit shqiptar para objektit të Rathaus-it në Hamburg, ku u ngrit zëri kundër vendimeve të Dhomave të Specializuara ndaj krerëve të UÇK-së.
Kërkesa parësore e protestuesve ishte heqja e narrativës që njollos luftën çlirimtare dhe paraqitja e UÇK-së si ndërmarrje kriminale, si dhe një mobilizim i gjerë dhe mbipartiak për fazën e apelit.
Idrizi kritikoi ashpër përçarjet politike në Kosovë dhe dëmtimin e marrëdhënieve brenda diasporës, duke theksuar se pa unitet e koordinim institucional nuk arrihet sukses as në Berlinin zyrtar.
Sipas tij, diplomacia kosovare ka dështuar, ndërsa marshimet me flamujt e UÇK-së në qytetet gjermane ngjallin kureshtjen dhe ndërgjegjësimin e opinionit publik vendas.
Burimi: Klan Kosova
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