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26 Sht 2026
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Kosova

Idrizi nga Hamburgu: Të bëhemi bashkë rreth UÇK-së — diplomacia kosovare ka dështuar

Në lidhje direkte për "Info Magazine", politikani Muhamet Idrizi foli nga tubimi i komunitetit shqiptar para Rathaus-it në Hamburg kundër vendimeve të Dhomave të Specializuara: pa unitet e koordinim institucional nuk arrihet sukses në Berlinin zyrtar.

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Politikani shqiptar në Gjermani, Muhamet Idrizi, në lidhje direkte për emisionin “Info Magazine” në Klan Kosova më 26 shtator 2026, foli nga tubimi i komunitetit shqiptar para objektit të Rathaus-it në Hamburg, ku u ngrit zëri kundër vendimeve të Dhomave të Specializuara ndaj krerëve të UÇK-së.

Kërkesa parësore e protestuesve ishte heqja e narrativës që njollos luftën çlirimtare dhe paraqitja e UÇK-së si ndërmarrje kriminale, si dhe një mobilizim i gjerë dhe mbipartiak për fazën e apelit.

Idrizi kritikoi ashpër përçarjet politike në Kosovë dhe dëmtimin e marrëdhënieve brenda diasporës, duke theksuar se pa unitet e koordinim institucional nuk arrihet sukses as në Berlinin zyrtar.

Sipas tij, diplomacia kosovare ka dështuar, ndërsa marshimet me flamujt e UÇK-së në qytetet gjermane ngjallin kureshtjen dhe ndërgjegjësimin e opinionit publik vendas.

Burimi: Klan Kosova

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