Vuçiç lamtumiret stafin e kabinetit para dorëheqjes: “Dhjetë vjet jetë nuk janë pak”
Presidenti serb njoftoi në Instagram se po mbyll mandatin e dytë dhe shtroi një koktej për punonjësit; dorëheqjen e jep të dielën në mbrëmje, rreth orës 20:00
Presidenti i Serbisë Aleksandar Vuçiç njoftoi sot në Instagram se po e mbyll mandatin e dytë presidencial dhe për këtë rast shtroi një koktej për punonjësit e kabinetit të tij.
“Faleminderit që këmbëngulët edhe në çastet kur ndodhën gjëra që nuk ju pëlqenin. Unë padyshim kam gabuar, si çdo njeri normal që e bën çdo ditë. Dhe faleminderit pa fund për gjithçka. Dhjetë vjet jetë nuk janë një periudhë e vogël”, i drejtohej Vuçiç punonjësve, shkruan Danas.
Më parë ai kishte njoftuar se të dielën në mbrëmje do të japë dorëheqjen si president i Republikës dhe do t’ua shpjegojë qytetarëve vendimin e tij. “Të dielën është ditë e lodhshme. Të dielën në mbrëmje jap dorëheqjen, mendoj se do të jetë rreth orës tetë të mbrëmjes”, u tha Vuçiç gazetarëve të enjten në mbrëmje në Nju Jork.
Burimi: Danas — https://www.danas.rs/vesti/politika/vucic-se-uoci-podnosenja-ostavke-na-mesto-predsednika-oprostio-od-osoblja-svog-kabineta/
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