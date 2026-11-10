Impianti i Valy-t në Valjevë mbetet për tani, Sloga arrin marrëveshje për punëtorët më të rrezikuar
Pas njoftimit për mbylljen e impiantit në mes të dhjetorit, sindikata Sloga u takua me menaxhimin e kompanisë: gratë shtatzëna, nënat në leje lindjeje dhe prindërit e fëmijëve me nevoja të veçanta nuk do të pushohen nga puna, ndërsa pajisjet nuk do të zhvendosen nga Valjeva.
Impianti prodhues i kompanisë Valy në Valjevë, mbyllja e të cilit ishte njoftuar për në mes të dhjetorit, do të mbetet për tani në vend, ndërsa punëtorët më të rrezikuar nuk do të pushohen nga puna. Kështu njoftojnë Sindikatat e Bashkuara të Serbisë “Sloga”, përfaqësuesit e të cilave u takuan sot me menaxhimin e kompanisë për të diskutuar fatin e të punësuarve.
Sipas njoftimit të Slogës, u ra dakord që gratë shtatzëna, nënat në leje lindjeje dhe prindërit e fëmijëve që kanë nevojë për kujdes të veçantë të mos pushohen, si dhe që nga çiftet e martuara të punësuara në kompani të paktën njëri bashkëshort të mbetet në punë. Edhe punonjësit e sigurimit do të vazhdojnë punën, ndërsa pajisjet dhe makineritë nuk do të zhvendosen — gjë që, siç thekson sindikata, lë mundësinë që prodhimi të rifillojë nëse në të ardhmen krijohen kushtet.
Në takim u hap edhe çështja e kalimit të mundshëm të punëtorëve nga Valjeva në impiantin e Loznicës, me transport të paguar. Menaxhimi e vlerësoi propozimin si të mirë, por konsideron se tani është vonë për zbatimin e tij: punëtorët në Loznicë tashmë janë njoftuar përmes sindikatës UGS Nezavisnost se mbeten në punë, ndërsa prodhimi atje zhvillohet ndryshe, me më shumë automatizim dhe më pak punë manuale, ndaj një anketim i ri i të punësuarve do të sillte pasiguri shtesë.
Kryetari i Slogës, Željko Veselinović, e cilësoi marrëveshjen si përparim, por paralajmëroi se problemi i shumicës së të punësuarve ende nuk është zgjidhur. “Është e rëndësishme që pajisjet mbeten në vend, sepse ka shpresë që prodhimi një ditë të mund të rifillojë. Megjithatë, nuk duhet të harrojmë se bëhet fjalë për 737 të punësuar dhe familjet e tyre. Do të vazhdojmë të kërkojmë zgjidhje për sa më shumë punëtorë. Nuk do të heqim dorë prej tyre”, tha Veselinović, siç përcjell Sloga.
Në takim morën pjesë pronari i kompanisë, Karlo Marioti, i cili u lidh online, drejtori i përgjithshëm Nikola Josipović me bashkëpunëtorët, si dhe përfaqësuesit e Slogës — kryetari Željko Veselinović, juristja Lidija Kosanović dhe Svetlana Živojinović, kryetare e sindikatës Sloga në kompaninë Valy. Sindikata njoftoi se do të vazhdojë të luftojë për çdo të punësuar, në mënyrë që sa më pak punëtorë të mbeten pa punë e pa të ardhura.
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