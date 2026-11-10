Trump: shefi i Nvidia-s më tha se nuk e dinte që gruaja e lidhur me të ishte spiune
Presidenti amerikan tha të hënën se foli me Jensen Huang pas raportimeve që e lidhnin atë me një biznesmene të akuzuar se i kalonte informacione Kinës, se u habit nga akuzat dhe se FBI-ja po e heton çështjen.
Presidenti Donald Trump tha të hënën se kishte folur me drejtorin ekzekutiv të Nvidia-s, Jensen Huang, pasi një raportim mediatik e lidhi atë me një biznesmene të akuzuar se i kalonte informacione Kinës, dhe se Huang i kishte thënë se nuk kishte asnjë ide që gruaja ishte spiune, siç njofton Reuters. Bordi i Nvidia-s nisi një hetim pasi New York Times raportoi se Huang kishte një marrëdhënie të ngushtë me një biznesmene kineze, për të cilën zyrtarët e inteligjencës amerikane besojnë se ndante informacione me Pekinin. Aksionet e Nvidia-s ranë të hënën në nivelin më të ulët në shtatë muaj.
Trump, i cili tha se kishte folur me Huang-un të hënën, tha se ishte “i habitur” nga akuzat dhe se FBI-ja tani po e shqyrton çështjen, sipas Reuters. “E pyeta: ‘A kishe ndonjë ide që ajo ishte spiune?’ Ai tha: ‘Nuk kisha asnjë ide që ajo ishte spiune’ dhe unë vërtet i besoj”, tha Trump në një konferencë në Shtëpinë e Bardhë.
“Unë e di që FBI-ja po e heton”, tha Trump. “Mendoj se ai do të jetë në gjendje të mirë”, shtoi ai, sipas raportimit të Reuters.
Huang është një nga aleatët më të ngushtë të Trump-it në Silicon Valley dhe marrëdhënia mes tyre daton të paktën që nga viti 2025, vëren Reuters. Gjatë dy viteve të fundit, ai ka shprehur vazhdimisht mbështetje për agjendën e administratës dhe është bërë një prani e rregullt në Uashington, ndërsa Nvidia kërkonte të shiste çipa të avancuar në tregun kinez.
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