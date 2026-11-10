Cavan Sullivan shpallet Lojtari i Javës në MLS, 17-vjeçari vendos rekordin e adoleshentëve me 23 kontribute
Mesfushori i Philadelphia Union, Cavan Sullivan, u votua Lojtari i Javës në MLS (MLS Player of the Matchday) për Javën e 35-të, javën e fundit të sezonit të rregullt 2026, sipas njoftimit të MLSSoccer.com të hënën, më 9 nëntor 2026.
Sullivan shënoi dy herë në fitoren 4-1 të Philadelphias ndaj Toronto FC në Ditën e Vendimeve. Goli i parë erdhi në minutën e 28-të, me një prekje nga afër, pasi Quinn Sullivan e gjeti Indiana Vassilev, i cili ia pasoi Cavanit. Goli i dytë erdhi pas pushimit, me një goditje me të majtën, me një prekje, nga pasimi i Quinnit.
Edhe vëllai i tij, Quinn, shënoi në të njëjtën ndeshje. Sipas MLS-së, vëllezërit u bënë çifti i tretë i vëllezërve që shënojnë si shokë skuadre në një ndeshje të vetme në historinë e MLS-së.
Sullivan e mbylli sezonin me 23 kontribute në gola — 9 gola dhe 14 asistime — rekordi i një sezoni të vetëm për një adoleshent në historinë e MLS-së.
Dygolëshi ishte i dyti i tij në vitin 2026 dhe ndeshja e gjashtë e tij me kontribute të shumëfishta në gola.
14 asistimet e tij janë të katërtat më të shumta në një sezon të vetëm në historinë e Philadelphia Union, ndërsa 23 kontributet e tij janë të barabarta me të pestat më të shumta në historinë e klubit.
Në 21 ndeshjet e tij si titullar, Philadelphia regjistroi 12 fitore, 4 barazime dhe 5 humbje dhe mori 41 pikë. Sipas MLS-së, 82% e pikëve të Unionit në vitin 2026 erdhën në ndeshjet ku Sullivan ishte titullar.
Philadelphia ka fituar tashmë pesë çmime të Lojtarit të Javës në vitin 2026, më së shumti në një sezon të vetëm në historinë e klubit dhe më së shumti në MLS këtë sezon.
Sullivan është adoleshenti i dytë që e fiton çmimin dy herë në vitin 2026, pas Julian Hall të Red Bull New York, i cili e fitoi në Javët 1 dhe 13. Sullivan e kishte fituar më parë në Javën 26.
Çmimi vendoset 75% nga një panel gazetarësh i NASR-it dhe 25% nga votimi i tifozëve në Instagram, në një proces të drejtuar nga MLS Communications.
Sullivan tani i bashkohet ekipit kombëtar të SHBA-së për dritaren ndërkombëtare të nëntorit, dhe më pas kthehet për Raundin e Parë kundër New England Revolution: Ndeshja 1 të shtunën, më 21 nëntor, në Gillette Stadium, në orën 2 p.m. ET, në Apple TV.
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