Trump: Lufta me Iranin është praktikisht e përfunduar, rifillimi është shumë i pamundur
Presidenti amerikan tha të hënën për Reuters, pas takimit me kryeministrin e Katarit në Shtëpinë e Bardhë, se SHBA-ja “ka fituar gjithçka”, se një veprim i ri ushtarak nuk duket i nevojshëm në këtë pikë dhe se Uashingtoni po bisedon me Teheranin.
Presidenti amerikan Donald Trump tha të hënën se lufta me Iranin është praktikisht e përfunduar. “Mendoj se praktikisht ka përfunduar”, tha Trump në një intervistë për Reuters, të raportuar drejtpërdrejt edhe nga Al Jazeera, ndërsa i pyetur nëse lufta mund të rifillojë, u përgjigj se nuk e mendon një gjë të tillë.
Trump e paraqiti përfundimin e konfliktit si fitore amerikane, duke thënë se SHBA-ja “ka fituar gjithçka”, dhe e quajti rifillimin e armiqësive “shumë të pamundur”. Sipas raportimit të Reuters, të përcjellë nga Al Jazeera, presidenti shtoi se Uashingtoni ka tani një marrëdhënie shumë të mirë me Iranin dhe se palët po bisedojnë për shumë çështje.
Në një raportim tjetër të Reuters, Trump u tha gazetarëve se një veprim ushtarak amerikan kundër Iranit nuk duket i nevojshëm në këtë pikë dhe se konflikti do të mbyllet mjaft shpejt, duke theksuar njëkohësisht se forcat amerikane mbeten gati nëse situata ndryshon.
Deklaratat erdhën pas takimit me dyer të mbyllura në Shtëpinë e Bardhë me kryeministrin e Katarit, Sheikh Mohammed bin Abdulrahman Al Thani, i cili kishte sjellë propozimin iranian për rihapjen e Ngushticës së Hormuzit në këmbim të heqjes së bllokadës amerikane. Siç njofton Al Jazeera, takimi zgjati rreth 45 minuta dhe, sipas Shtëpisë së Bardhë, nuk solli ndonjë përparim vendimtar; propozimi nuk u pranua, por as nuk u refuzua. Edhe Associated Press e vendosi deklaratën në krye të mbulimit të saj për Iranin, duke raportuar se, pas takimit me kryeministrin katarik, Trump beson se lufta është ushtarakisht praktikisht e përfunduar.
Toni i ri është dukshëm më i përmbajtur se deklarata e mëparshme e së hënës, kur Trump tha se Katari dhe Arabia Saudite duan një zgjidhje paqësore, por se SHBA-ja është gati për sulme në çdo moment nëse nevojitet. Presidenti nuk njoftoi asnjë marrëveshje formale me Iranin, dhe bllokada detare amerikane ndaj Iranit mbetet në fuqi.
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