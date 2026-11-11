Kur do të dalë në pension Neymar? Braziliani njofton një datë të mundshme
Për shumë tifozë, Neymar u tërhoq nga futbolli më 5 korrik 2026. Një fund mjaft i trishtueshëm për një nga lojtarët më të mirë të 20 viteve të fundit. Atë mbrëmje, skuadra e re e Brazilit e Carlo Ancelottit u eliminua nga Kupa e Botës 2026 kundër Norvegjisë në raundin e 16-shes. Dy golat e Haaland shkatërruan ëndrrën e brazilianëve, me gëzimin e vetëm të ndeshjes që erdhi nga penalltia e O’Ney në minutën e 100-të. Kampioni brazilian kishte dhënë gjithçka për të qenë në Kupën e Botës, e fundit e tij si lojtar.
Hoqi dorë nga miliona arabë për t’u rikthyer te Santos dhe për t’u rikthyer në lojë. Aktualisht, karriera e tij vazhdon në Brazil, ndërsa pret ditën e tij të fundit si lojtar.
Për të qenë edhe më radikal, Neymar ka pushuar së luajturi në një nivel të lartë që kur u largua nga PSG në vitin 2023. Në Arabinë Saudite, me Al-Hilal, numri 10 luajti vetëm tre ndeshje, i ngarkuar vazhdimisht nga problemet fizike. Dëmtimet kanë qenë një problem i madh në karrierën e O’Ney, shpesh të lënë në hije nga prania e dy lojtarëve më të mëdhenj në histori: Leo Messi dhe Cristiano Ronaldo. Megjithatë, pavarësisht rënies së formës së tij, Neymar ende duket se po e shijon veten në fushë dhe, në mënyrën e tij të vogël, së bashku me ish-lojtarin e Interit, Gabigol, po e çon Santosin drejt kualifikimit për Copa Sudamericana.
Kartoni i kuq kundër Bahias nuk ndikon në gjendjen e tij aktuale mendore, e cila është se ai nuk dëshiron të largohet nga bota e sportit së shpejti. Në një transmetim të drejtpërdrejtë, Neymar përsëriti dëshirën e tij për të vazhduar të luajë futboll, duke lënë të kuptohet një datë të mundshme daljeje në pension: “Do të doja shumë të luaja në këtë garë dhe mendoj se kjo do të ndodhë në vitin 2030”. Shoku i tij i skuadrës komentoi për këtë çështje, duke argumentuar se O’Ney ka ende shumë vite për të luajtur, por lojtari u përgjigj shpejt: “Nëse do të kishit gjurin tim, ndoshta do ta kuptonit pse…” Në të vërtetë, Neymar iu desh t’i nënshtrohej një operacioni në dhjetor për të trajtuar një problem tjetër fizik.
Ende nuk ka komente. Bëhuni i pari që komenton.
Komentet
Bëhu i pari që komenton!
Lini një Koment të Ri
Për t'u përgjigjur një komenti specifik, kliko butonin 💬 Përgjigju poshtë atij komenti.