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11 Nën 2026
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NHL

Red Wings humbasin 3-2 në St. Louis, Snuggerud vendos ndeshjen dhe Detroit pëson humbjen e katërt radhazi

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Blues përmbysin me dy gola për 1 minutë e 57 sekonda në fillim të periodës së dytë; Seider shënon golin e parë të sezonit në fund, por rikthimi i Detroitit nuk mjafton.

Detroit Red Wings humbën 3-2 ndaj St. Louis Blues në Enterprise Center, duke pësuar humbjen e katërt radhazi, siç njofton NHL.com. Detroit është mposhtur me rezultat të përgjithshëm 13-5 në këto katër humbje dhe ra në 7-9-3, ndërsa Blues u ngjitën në 8-8-2 pas serisë 0-2-1.

Andrew Copp e kaloi Detroitin në avantazh 1-0 në 19:47 të periodës së parë, duke devijuar gjuajtjen e Ben Chiarot nga pika e majtë. Copp e mbylli ndeshjen me një gol e një asistim, ndërsa Lucas Raymond kontribuoi me dy asistime.

Blues përmbysën me dy gola për 1 minutë e 57 sekonda në fillim të periodës së dytë. Pius Suter barazoi në sekondën e 37-të, duke regjistruar pikën e tij të 100-të në karrierë në NHL, kurse Justin Barron bëri 2-1 në 2:34 pas një aksioni 3-me-2 nga Robert Thomas.

Në periodën e tretë, një gol i mundshëm barazimi i Detroitit u anulua, pasi me 11:23 të mbetura arbitrat e konfirmuan vendimin “no goal” pas rishikimit me video. Pak më vonë, Jimmy Snuggerud, i cili e mbylli ndeshjen me një gol e një asistim, e çoi rezultatin 3-1 në 15:58, duke shfrytëzuar topin e kthyer nga gjuajtja e Dylan Holloway.

Moritz Seider shënoi golin e parë të sezonit në 18:46, me një gjuajtje nga pasimi pa shikim i Raymondit, ndërsa portieri ishte zëvendësuar me një lojtar shtesë, për finalen 3-2. John Gibson, i rikthyer pas dy ndeshjesh mungesë për dëmtim në pjesën e poshtme të trupit, bëri 30 pritje, po aq sa edhe Joel Hofer për Blues.

Red Wings do të vazhdojnë udhëtimin e tyre, pasi vizitojnë Florida Panthers të enjten.

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