Venable dhe Murphy shpallen trajnerët e vitit në MLB, Murphy i pari me tre çmime radhazi
BBWAA-ja shpalli të martën, më 10 nëntor, fituesit e çmimit Trajneri i Vitit, me votimin e kryer në fund të sezonit të rregullt, siç njofton MLB Trade Rumors pas shpalljes së BBWAA-së. Në Ligën Amerikane triumfoi Will Venable i Chicago White Sox, ndërsa në Ligën Kombëtare triumfoi Pat Murphy i Milwaukee Brewers, i cili e fitoi këtë çmim për të tretin vit radhazi.
Venable u shpërblye për një nga kthesat më të mëdha të sezonit. Pas një sezoni të parë me bilanc 60-102, White Sox e mbyllën sezonin 2026 me 84-78 dhe u kthyen në playoff për herë të parë që nga viti 2021, si skuadra e gjashtë e renditur në Ligën Amerikane, edhe pse e humbën kryesimin e Divizionit Qendror të Ligës Amerikane ndaj Clevelandit në shtator.
Venable mori 15 nga 30 votat për vendin e parë, përpara Kevin Cash të Tampa Bay me 12 vota, ndërsa tre votat e mbetura shkuan për Chad Tracy të Bostonit. Ai u bë trajneri i gjashtë i White Sox që e fiton këtë çmim, pas Tony La Russa në 1983, Jeff Torborg në 1990, Gene Lamont në 1993, Jerry Manuel në 2000 dhe Ozzie Guillén në 2005.
Murphy, 67 vjeç, bëri histori në Ligën Kombëtare. Ai është trajneri i parë ndonjëherë që e fiton çmimin Trajneri i Vitit tre vjet radhazi, i vetmi trajner i Brewers që e ka fituar ndonjëherë këtë çmim dhe trajneri i dhjetë që nga viti 1983 që e fiton atë tri herë. Ai mori 20 nga 30 votat për vendin e parë, përpara Walt Weiss të Atlantës, i dyti me 7 vota, ndërsa i treti u rendit Don Mattingly i Filadelfias.
Brewers e merituan plotësisht vlerësimin pas një sezoni me 103 fitore, më shumë se çdo skuadër tjetër në MLB, dhe pasi e fituan Divizionin Qendror të Ligës Kombëtare me 14 ndeshje avantazh. Më vonë, në playoff, ata shkuan 11-2 ndaj Padres, Dodgers dhe Rays dhe fituan kampionatin e parë në historinë e skuadrës, edhe pse votimi për këtë çmim ishte kryer para nisjes së playoff-it.
Kështu, sezoni solli dy histori të ndryshme, por po aq domethënëse: kthesa e White Sox nga një sezon me 102 humbje te playoff-i dhe vazhdimësia historike e Murphy me Brewers, të cilët e kthyen sezonin me më shumë fitore në ligë në një titull kampionësh.
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