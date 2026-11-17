Inter, Zanetti zbulon se kur do të kthehet Lautaro: Po bën testet e fundit
“Lautaro po i nënshtrohet testeve të fundit për të qenë i disponueshëm. Ai i është nënshtruar një programi të plotë rehabilitimi dhe, duke ditur dëshirën e tij për t’u rikthyer, shpresoj se mund të jetë i disponueshëm për ndeshjen Atalanta-Inter”. Kjo u tha nga Javier Zanetti, zëvendëspresident i Interit, duke folur për Sky Sport.
“E përgëzoj Chivu-n për Çmimin e Stolit të Artë, ai e meriton për atë që po bën. Është inteligjent, gjithmonë arrin të përcjellë pasion të madh dhe koncepte shumë të qarta. Është gjithmonë i uritur për të bërë më mirë, e meriton këtë mundësi dhe jam i sigurt se do të bëjë më mirë”, shtoi ai.
“Nuk i kemi fshehur kurrë qëllimet tona, duam të garojmë për të fituar, por duhet të jemi të kujdesshëm sepse liga italiane është gjithmonë e vështirë dhe e ekuilibruar. Duhet ta marrim ndeshje pas ndeshjeje”, shtoi Zanetti, duke përfunduar në lidhje me fushatën evropiane të klubit: “Po përpiqemi të ngushtojmë diferencën me disa ekipe, por nuk është e lehtë. Me punën e Chivu, synojmë të bëjmë më mirë, sepse duam të garojmë edhe në Ligën e Kampionëve. Ky është një objektiv për të cilin të paktën mund të përpiqemi”.
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