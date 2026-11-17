«No. 3P.B.» e Yayoi Kusama-s shitet për 14.7 milionë dollarë: rekord i ri në ankand për artisten japoneze
Piktura e vitit 1960 nga seria e famshme «Infinity Net» u shit të hënën në mbrëmje te Sotheby's në Nju Jork për 12.5 milionë dollarë çekiç, duke thyer rekordin e mëparshëm të artistes që ndërroi jetë në gusht në moshën 97-vjeçare.
«No. 3P.B.» (1960) e Yayoi Kusama-s, nga seria «Infinity Net», u shit të hënën në mbrëmje, më 16 nëntor 2026, te Sotheby’s në Nju Jork për 14.7 milionë dollarë me tarifat, me çmim çekiçi 12.5 milionë dollarë, duke vendosur një rekord të ri ankandi për artisten japoneze, sipas ARTnews. Vlerësimi paraprak i veprës ishte 10–15 milionë dollarë.
Bëhet fjalë për një vepër të hershme të stilit të saj karakteristik «Infinity Net», të nisur pak pasi u shpërngul nga Japonia në Nju Jork në vitin 1958. Kanavaca e madhe, me ngjyrë të kuqe të thellë, është mbi pesë këmbë e lartë dhe është e mbuluar me mijëra penelata në formë rrathësh. Vepra ishte ekspozuar më parë në ekspozitën vjetore të pikturës të Whitney Museum në vitin 1961, paraardhëse e Whitney Biennial.
Shitja u vendos pas një gare ofertash katërminutëshe me 10 oferta. Evelyn Lin, kryetare e artit modern e bashkëkohor për Azinë, e siguroi veprën për klientin e saj, kundrejt Lisa Dennison, kryetare për Amerikat, e cila ofertonte gjithashtu për një klient. Vetëm 10 lote më vonë, një tjetër «Infinity Net», Infinity Nets (OZEH) (2011), u shit për 3.06 milionë dollarë me tarifat, me çmim çekiçi 2.5 milionë dollarë.
Kusama ndërroi jetë në gusht në moshën 97-vjeçare. Seria «Infinity Net» eksploron obsesionin dhe përsëritjen, ashtu si edhe «Infinity Mirror Rooms». Që nga vdekja e saj, gati 30 vepra të Kusama-s kanë dalë në ankand te Sotheby’s, Christie’s dhe Phillips. Rekordi i mëparshëm i artistes ishte vendosur në vitin 2022, te Phillips New York, ku Untitled (Nets) (1959) u shit për 10.5 milionë dollarë me tarifat.
Edhe 11 vepra të tjera të Kusama-s, mes tyre pesë «Infinity Net», dalin në ankand këtë javë, por asnjëra nuk është aq e hershme apo e vlerësuar sa «No. 3P.B.».
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