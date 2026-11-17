«The Fantasticks» hapet zyrtarisht në Broadway: muzikali më jetëgjatë në histori debuton në Hayes Theatre me çiftin Matt dhe Lewis
Versioni i ri i Second Stage Theater, me regji të Christopher Gattelli-t, e kthen alegorinë e dashurisë së Tom Jones-it dhe Harvey Schmidt-it në një histori mes dy djemve — nënat zënë vendin e baballarëve, ndërsa kritika e përshëndet si të freskët, por ende familjar.
Muzikali më jetëgjatë në historinë e teatrit ka arritur më në fund aty ku nuk kishte shkelur kurrë: në Broadway. «The Fantasticks» u hap zyrtarisht mbrëmjen e 16 nëntorit në Hayes Theatre të New York-ut dhe kritikat e para kanë nisur të publikohen, siç njofton Playbill, që po i mbledh ato në një përmbledhje të përditësueshme.
Versioni i ri, i sjellë nga Second Stage Theater, i kishte nisur shfaqjet paraprake më 22 tetor. Ndryshimi thelbësor është në zemër të historisë: çifti origjinal Matt dhe Luisa është bërë Matt dhe Lewis — dy djem — ndërsa baballarët që thurnin në fshehtësi takimin e fëmijëve të tyre janë zëvendësuar nga dy nëna. Rishikimin e kishte përgatitur vetë autori i tekstit dhe i vargjeve, Tom Jones, përpara ndarjes së tij nga jeta në vitin 2023, dhe ai u shfaq për herë të parë në vitin 2022 në Flint Repertory Theatre në Michigan.
Në skenë, Maxim Chlumecky luan Matt-in dhe Nathan Levy Lewis-in, ndërsa dy nënat interpretohen nga Leslie Rodriguez Kritzer dhe fituesja e çmimit Tony, Ruthie Ann Miles. Rrëfimtari El Gallo është Zane Phillips, Aktori i Vjetër David Patrick Kelly, Njeriu që Vdes Kevin Del Aguila dhe I Pagjumi Ahmad Simmons. Regjinë dhe koreografinë i mban fituesi i çmimit Tony, Christopher Gattelli, me skenografi të Jason Sherwood-it, kostume të Linda Cho-s, ndriçim të Jen Schriever-it dhe orkestrime të zgjeruara të Sam Davis-it.
Historia e shfaqjes është po aq e jashtëzakonshme sa jetëgjatësia e saj: «The Fantasticks», me muzikë të Harvey Schmidt-it, u hap në vitin 1960 në Sullivan Street Playhouse dhe u luajt atje për 17.162 shfaqje, ndërsa ringjallja e vitit 2006 shtoi edhe 4.390 shfaqje të tjera. Sipas New York Stage Review, versioni i ri mbetet «i freskët, por ende familjar»: ndërrimi i gjinisë është bërë aq natyrshëm sa thelbi dhe shpirti i shfaqjes mbeten të paprekur, ndërsa dy nënat «gati e rrëmbejnë shfaqjen» me numrat e tyre.
Sezoni në Hayes Theatre është i kufizuar në 15 javë dhe mbyllet më 7 shkurt 2027 — një dritare e shkurtër për një muzikal që, pas më shumë se gjashtë dekadash Off-Broadway, po jeton më në fund kapitullin e tij të Broadway-t.
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