Bunnings shkurton rreth 230 role teknologjie dhe mbyll 120 angazhime kontraktorësh në partneritetin me TCS-në
Zinxhiri australian i pajisjeve për shtëpi, pjesë e grupit Wesfarmers, ia kalon shërbimet teknologjike gjigantit indian Tata Consultancy Services për të ulur kostot; tranzicioni zgjat nga dhjetori 2026 deri në qershor 2027.
Zinxhiri australian i pajisjeve për shtëpi Bunnings njoftoi të martën se do të shkurtojë rreth 230 role të përhershme teknologjie dhe do të mbyllë rreth 120 angazhime kontraktorësh, siç njofton Reuters, si pjesë e një partneriteti të ri me kompaninë indiane Tata Consultancy Services (TCS).
Bunnings, pjesë e grupit Wesfarmers, tha se ndryshimet do të ndihmojnë në uljen e kostove të teknologjisë dhe në riformësimin e mënyrës se si ofrohen shërbimet teknologjike në gjithë biznesin. Sipas kompanisë, partneriteti me TCS-në do të mundësojë investime më të mëdha në përvojën e klientëve, në inovacion dhe në rritje.
Tranzicioni do të nisë në dhjetor 2026 dhe do të vazhdojë deri në qershor 2027, ndërsa modeli i ri i funksionimit pritet të jetë në fuqi nga korriku 2027.
Punonjësit e prekur do të marrin mbështetje për tranzicionin e karrierës dhe për mirëqenien, ndërsa do të shqyrtohen edhe mundësi të përshtatshme ricaktimi brenda kompanisë.
Njoftimi vjen mes një vale më të gjerë ristrukturimesh dhe shkurtimesh kostosh në korporatat australiane. Më herët këtë muaj, Qantas njoftoi shkurtimin e 850 vendeve të punës dhe transferimin e disa funksioneve përmes një rishikimi teknologjik me Accenture, ndërsa raportime të së martës flasin edhe për shkurtime te Nine Entertainment.
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