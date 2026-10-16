🌤️
Tiranë 9°C · Kryesisht kthjellët 16 Tetor 2026
S&P 500 7,744 ▲0.33%
DOW 52,178 ▲1.08%
NASDAQ 26,713 ▲0.08%
NAFTA 96.17 ▼0.34%
ARI 4,170 ▼0%
💱 VALUTAT
EUR/USD 1.1215 EUR/GBP 0.8454 EUR/CHF 0.9292 EUR/ALL 91.2623 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.4408 EUR/TRY 55.4984 EUR/JPY 177.20 EUR/CAD 1.5915 EUR/USD 1.1215 EUR/GBP 0.8454 EUR/CHF 0.9292 EUR/ALL 91.2623 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.4408 EUR/TRY 55.4984 EUR/JPY 177.20 EUR/CAD 1.5915
₿ CRYPTO
BTC $82,139 ▲ +0.39% ETH $2,435 ▲ +0.65% XRP $1.3335 ▲ +0.44% SOL $105.2200 ▲ +0.68%
S&P 500 7,744 ▲0.33 % DOW 52,178 ▲1.08 % NASDAQ 26,713 ▲0.08 % NAFTA 96.17 ▼0.34 % ARI 4,170 ▼0 % S&P 500 7,744 ▲0.33 % DOW 52,178 ▲1.08 % NASDAQ 26,713 ▲0.08 % NAFTA 96.17 ▼0.34 % ARI 4,170 ▼0 %
EUR/USD 1.1215 EUR/GBP 0.8454 EUR/CHF 0.9292 EUR/ALL 91.2623 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.4408 EUR/TRY 55.4984 EUR/JPY 177.20 EUR/CAD 1.5915 EUR/USD 1.1215 EUR/GBP 0.8454 EUR/CHF 0.9292 EUR/ALL 91.2623 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.4408 EUR/TRY 55.4984 EUR/JPY 177.20 EUR/CAD 1.5915
16 Tet 2026
Breaking
Trump: Nuk do të përdorim armë bërthamore kundër Iranit, trupat tokësore janë të pamundura Steven Soderbergh do të përfundojë xhirimet e «The Batman Part II»: Matt Reeves tërhiqet përkohësisht për çështje familjare Tesla prezanton Roadster-in e ri që fluturon me shtytës SpaceX, prodhimi shtyhet për në 2028 Tregjet aziatike rimëkëmben të premten: Kospi hapet 1.8% më lart pas rënies prej 7.57% të së enjtes «Harry Potter and the Cursed Child» zgjat qëndrimin në West End: mbi 110 mijë bileta të reja deri më 5 shtator 2027
Menu
Ekspozita

Valérie John në Palais de Tokyo: bluja indigo tregon kujtesën e Martinikës në ekspozitën «I telman nwè ki i blé»

Ekspozita monografike e artistes nga Martinika hapet më 21 tetor në Paris dhe qëndron e hapur deri më 14 shkurt 2027: letra, tekstile dhe instalacione që lidhin Martinikën me Senegalin përmes ngjyrës indigo.

· 2 min lexim

Palais de Tokyo në Paris i kushton një ekspozitë monografike artistes Valérie John nga Martinika: «I telman nwè ki i blé», që në shqip do të thotë «aq e errët sa bëhet blu», hapet më 21 tetor 2026 dhe qëndron e hapur deri më 14 shkurt 2027, siç njofton Sortir à Paris.

Në qendër të ekspozitës është ngjyra indigo. Përmes asamblazheve dhe instalacioneve, artistja e përdor këtë ngjyrë për të hulumtuar kujtesën, identitetet dhe lidhjet mes territoreve. Në hapësirën e Grande Verrière, veprat mbulojnë muret, dyshemenë dhe hapësirën e varur: letra, tekstile, veshje, objekte dhe libra tregojnë anët e ndryshme të praktikës së saj, me nuanca që shkojnë nga bluja e thellë te tonet pothuajse të zeza, me jehona të ujit, të zisë dhe të kujtimeve të lidhura me kalimet e Atlantikut.

Rrugëtimi i ekspozitës kthehet te vitet ’90, periudha e kthimit të artistes në Martinikë. Atje ajo ngriti studion e saj dhe vijoi një kërkim që e kishte nisur mes Francës dhe Afrikës Perëndimore. Pëlhura pagne, teknikat tekstile dhe përdorimet e materialeve e ushqejnë këtë punë, ku historia personale ndërthuret me historinë e vendeve.

Zanati ka po aq rëndësi sa ngjyra: e formuar, ndër të tjera, në ngjyrosjen me indigo në Senegal, ku kalon një pjesë të kohës, Valérie John ripërdor dokumente dhe materiale, duke i mbledhur dhe shtresuar. Shtresat ruajnë gjurmë, si një faqe mbi të cilën janë shkruar disa histori radhazi. Ekspozita është konceptuar nga Amandine Nana, së bashku me Candice Ratsimba.

Sipas Sortir à Paris, përballë këtyre sipërfaqeve vizitori mund të ndjekë një nuancë, një palosje apo një fragment letre — dhe ky detaj i vetëm mjafton si derë hyrjeje në veprën e artistes.

Komentet

Bëhu i pari që komenton!

Lini një Koment të Ri

Për t'u përgjigjur një komenti specifik, kliko butonin 💬 Përgjigju poshtë atij komenti.

🔒 Komenti juaj do të publikohet pas miratimit nga moderatori.

Lexo Gjithashtu