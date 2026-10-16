Valérie John në Palais de Tokyo: bluja indigo tregon kujtesën e Martinikës në ekspozitën «I telman nwè ki i blé»
Ekspozita monografike e artistes nga Martinika hapet më 21 tetor në Paris dhe qëndron e hapur deri më 14 shkurt 2027: letra, tekstile dhe instalacione që lidhin Martinikën me Senegalin përmes ngjyrës indigo.
Palais de Tokyo në Paris i kushton një ekspozitë monografike artistes Valérie John nga Martinika: «I telman nwè ki i blé», që në shqip do të thotë «aq e errët sa bëhet blu», hapet më 21 tetor 2026 dhe qëndron e hapur deri më 14 shkurt 2027, siç njofton Sortir à Paris.
Në qendër të ekspozitës është ngjyra indigo. Përmes asamblazheve dhe instalacioneve, artistja e përdor këtë ngjyrë për të hulumtuar kujtesën, identitetet dhe lidhjet mes territoreve. Në hapësirën e Grande Verrière, veprat mbulojnë muret, dyshemenë dhe hapësirën e varur: letra, tekstile, veshje, objekte dhe libra tregojnë anët e ndryshme të praktikës së saj, me nuanca që shkojnë nga bluja e thellë te tonet pothuajse të zeza, me jehona të ujit, të zisë dhe të kujtimeve të lidhura me kalimet e Atlantikut.
Rrugëtimi i ekspozitës kthehet te vitet ’90, periudha e kthimit të artistes në Martinikë. Atje ajo ngriti studion e saj dhe vijoi një kërkim që e kishte nisur mes Francës dhe Afrikës Perëndimore. Pëlhura pagne, teknikat tekstile dhe përdorimet e materialeve e ushqejnë këtë punë, ku historia personale ndërthuret me historinë e vendeve.
Zanati ka po aq rëndësi sa ngjyra: e formuar, ndër të tjera, në ngjyrosjen me indigo në Senegal, ku kalon një pjesë të kohës, Valérie John ripërdor dokumente dhe materiale, duke i mbledhur dhe shtresuar. Shtresat ruajnë gjurmë, si një faqe mbi të cilën janë shkruar disa histori radhazi. Ekspozita është konceptuar nga Amandine Nana, së bashku me Candice Ratsimba.
Sipas Sortir à Paris, përballë këtyre sipërfaqeve vizitori mund të ndjekë një nuancë, një palosje apo një fragment letre — dhe ky detaj i vetëm mjafton si derë hyrjeje në veprën e artistes.
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