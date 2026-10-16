Tregjet aziatike rimëkëmben të premten: Kospi hapet 1.8% më lart pas rënies prej 7.57% të së enjtes
Indeksi kryesor i Koresë së Jugut u hap në rritje të premten, i udhëhequr nga aksionet e çipeve Samsung Electronics dhe SK hynix, një ditë pas rënies më të fortë në më shumë se një vit dhe pas rimëkëmbjes së Wall Street-it gjatë natës.
Siç njofton Seoul Economic Daily, indeksi Kospi u hap të premten, më 16 tetor, në 5,653.99 pikë, në rritje me 99.77 pikë ose 1.80% nga mbyllja e seancës së kaluar në 5,554.22 pikë. Hapja në terren pozitiv shënoi një kthesë pas disa ditësh presioni mbi tregun korean.
Rimëkëmbja erdhi një ditë pas një “të enjteje të zezë”: Kospi u mbyll të enjten me rënie 7.57% (minus 454.59 pikë), dita e shtatë radhazi me humbje — seria më e gjatë që nga shtatori 2024 — dhe niveli më i ulët që nga 7 prilli. Samsung Electronics u mbyll me -9.48% në 210,000 won, ndërsa SK hynix ra 11.06% në 1.262 milionë won.
Në tregtimin para hapjes, siç njofton Seoul Economic Daily, Samsung Electronics shënoi +3.57% në 217,500 won (ora 8:04) dhe SK hynix +3.41% në 1.305 milionë won; u rritën edhe Samsung Electro-Mechanics (+6.53%), LG Energy Solution (+1.86%) dhe Hyundai Motor (+1.69%), ndërsa në hapje të dy gjigantët e çipeve ishin mbi +2%.
Shtysa erdhi nga Wall Street-i: gjatë natës Dow Jones u rrit 1.08% në 52,177.69 pikë, S&P 500 shtoi 0.33% në 7,744.06 dhe Nasdaq Composite fitoi 0.08% në 26,713.03, ndërsa rendimenti i bonove 10-vjeçare zbriti në 5.086%. Kujdesi ndaj aksioneve të inteligjencës artificiale mbeti, por paratë u zhvendosën drejt sektorëve të tjerë, përfshirë konsumin.
Analistët e shohin lëvizjen si rikthim teknik pas shitjes së tepruar: sipas Kiwoom Securities, rëniet e mëdha shtatëseancëshe në të kaluarën janë prirur të rikuperohen në afat të shkurtër, ndërsa KB Securities, siç njofton Seoul Economic Daily, e quan korrigjimin të tepruar dhe sheh mundësi për një rimëkëmbje në formë “W”, me parashikimet e fitimeve për Samsung dhe SK hynix që po rishikohen në rritje; testi i vërtetë do të jetë sezoni i rezultateve të tremujorit të tretë.
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