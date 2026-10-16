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Bota

SHBA – Pesë të vdekur nga të shtënat në një shkollë fillore, mes tyre tre fëmijë

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mes tyre tre fëmijë

OREGON, 16 tetor /ATSH -ANSA/ – Pesë persona, mes tyre tre fëmijë, kanë humbur jetën nga të shtënat me armë zjarri në një shkollë fillore në Bend, në shtetin e Oregonit, SHBA.

Sipas CBS, e cila citon burime, autori i sulmit ishte një 16-vjeçar, i cili u vra nga një person i pranishëm në vendngjarje dhe jo nga policia.

Viktimat përfshijnë tre fëmijë, një të rritur dhe autorin e dyshuar të sulmit. Ndërkohë, dy fëmijë të tjerë mbetën të plagosur dhe u dërguan në spital për të marrë trajtim mjekësor.

Sipas rindërtimeve paraprake, alarmi u dha në orën 12:59 me orën lokale. Telefonata e parë e marrë nga policia raportonte për një person që po qëllonte me armë drejt një automjeti.

Forcat e policisë mbërritën në vendngjarje në orën 13:02, kur 16-vjeçari ishte vrarë tashmë nga një person i pranishëm në zonë.

Autoritetet pritet të vijojnë hetimet për të zbardhur rrethanat dhe motivet e ngjarjes.

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