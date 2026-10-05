Ish-kërkuesi i Anthropic, Jacob Coxon, do të dëshmojë në seancën e inteligjencës artificiale të Këshillit të Nju Jorkut
Seanca e rrallë e Komitetit të Plotë të hënën mbledh të 51 anëtarët e Këshillit dhe përfaqësuesit e Anthropic, OpenAI, Google dhe Meta për të shqyrtuar rreziqet e IA-së
Ish-kërkuesi i kompanisë së inteligjencës artificiale Anthropic, Jacob Coxon, do të dëshmojë në seancën e Këshillit të Nju Jorkut për inteligjencën artificiale, sipas personave të njohur me çështjen, siç raporton Bloomberg dhe pasqyrohet nga Reuters. Coxon do të paraqitet me kërkesë të kryetares së Këshillit të Nju Jorkut, Julie Menin, e cila u ka bërë thirrje informatorëve të industrisë së AI që të dëshmojnë, ndërsa ligjvënësit e qytetit po shqyrtojnë një paketë ligjesh për vendosjen e masave mbrojtëse rreth teknologjisë. Reuters thekson se nuk e ka mundur ta verifikojë menjëherë raportimin.
Coxon dha dorëheqjen nga Anthropic më 8 shtator 2026, duke lëshuar paralajmërimin se «njerëzit që po ndërtojnë IA-në besojnë sinqerisht se ajo mund të na vrasë të gjithëve deri në fund të dekadës» dhe duke akuzuar ish-punëdhënësin e tij dhe OpenAI-n se po «bixhoznin me jetët tona». Ai u largua plotësisht nga industria e inteligjencës artificiale.
Seanca, e planifikuar të hënën, më 5 tetor 2026, është një mbledhje e rrallë e Komitetit të Plotë të Këshillit të Nju Jorkut, ku do të mblidhen të 51 anëtarët për të shqyrtuar rreziqet nga sistemet e avancuara të inteligjencës artificiale.
Sipas njoftimit zyrtar të Këshillit, përfaqësues të kompanive të mëdha — Anthropic, OpenAI, Google dhe Meta — do të dëshmojnë nën betim për herë të parë pas kërcënimeve me thirrje ligjore (subpoena), çka e bën seancën një moment kyç në debatin publik mbi sigurinë e inteligjencës artificiale.
Komentet
Bëhu i pari që komenton!
Lini një Koment të Ri
Për t'u përgjigjur një komenti specifik, kliko butonin 💬 Përgjigju poshtë atij komenti.