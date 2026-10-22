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Sporti

Italisë i kthehet buzëqeshja, 4 fitore nga 4 skuadrat e Serie A! Nuk ndodhte prej 8 vitesh

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Pas asaj xhiroje të dytë makthi, futbolli italian buzëqesh në Champions League. Po, sepse të katërta skuadrat e Serie A kanë fituar ndeshjet e xhiros së tretë të kompeticionit më të rëndësishëm europian në rang klubesh.

Napoli, Como dhe Roma kanë fituar bindshëm, me nga 4 gola të shënuar, ndërsa Interit i mjaftoi 1 gol kundër Shakhtar Donetsk. Zikaltrit ia dolën edhe në inferioritet numerik, pas ndëshkimit me karton tq kuq të Bastonit.

Këto fitore e kanë ndihmuar Italinë të përmirësojë pozicionin e saj në renditjen e UEFA-s (element i rëndësishëm për të pasur një skuadër të 5-të në Champions sezonin e ardhshëm). Në klasifikimin e përgjithshëm të Champions-it, Como është në vend të 9-të me 6 pikë. Roma ka 4 pikë, kurse Interi dhe Napoli nga 3 pikë.

Hera e fundit që 4 skuadra italiane fitonin ndeshjet e Champions League njëkohësisht i takon vitit 2018, pra 8 vjet më pare, kur sukseset mban firmën e Napolit, Interit, Juventusit dhe Romës.

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