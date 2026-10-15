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Izraeli i kthen Greqisë 22 antikitete të grabitura: kthimi i parë i këtij lloji mes dy vendeve

Vazot atike e korintike dhe një statujëz bronzi, të datuara midis viteve 700 dhe 320 para Krishtit, u dorëzuan në një ceremoni në Muzeun Kombëtar Arkeologjik të Athinës, ndërsa Greqia vijon fushatën për rikthimin e trashëgimisë së saj kulturore.

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Izraeli i dorëzoi të martën Greqisë 22 objekte antike që ishin nxjerrë ilegalisht nga territori grek, në një ceremoni të mbajtur në Muzeun Kombëtar Arkeologjik të Athinës. Ministrja greke e Kulturës, Lina Mendoni, i mori objektet nga Autoriteti i Antikiteteve të Izraelit, në prani të drejtorit të njësisë së tij për parandalimin e vjedhjeve, Amir Ganor, siç njofton Associated Press.

Koleksioni i kthyer përfshin 15 vazo atike, gjashtë vazo korintike dhe një statujëz të vogël bronzi të një gruaje. Ndër enët prej balte ka shishe të holla vaji, amfora me dy doreza dhe kupa pijesh, të zbukuruara me skena mitologjike dhe motive gjeometrike. Objektet datohen paraprakisht midis viteve 700 dhe 320 para Krishtit.

«Është hera e parë që Izraeli kthen antikitete në Greqi, duke shënuar pikënisjen e një bashkëpunimi më të ngushtë mes dy vendeve për mbrojtjen e trashëgimisë kulturore», tha Mendoni në ceremoni, duke shtuar se çdo kthim i një objekti kulturor në vendin e origjinës ka një dimension më të gjerë simbolik dhe moral. Sipas autoriteteve izraelite, objektet ishin lokalizuar nga njësia kundër vjedhjeve e Autoritetit të Antikiteteve, pas një hetimi për trafik ilegal antikiteteve.

Zyrtarët e të dy vendeve nuk dhanë detaje se si u zbuluan objektet në Izrael, as për rrethanat e nxjerrjes së tyre të paligjshme nga Greqia. Në raste të mëparshme, antikitete të kthyera nga koleksione private jashtë vendit janë gjurmuar shpesh te gërmimet e paligjshme.

Kthimi është pjesë e fushatës së gjerë ndërkombëtare të Athinës për ripatrimin e trashëgimisë kulturore, që synon në fund të fundit edhe kthimin e skulpturave të Partenonit, të hequra nga Akropoli në fillim të shekullit XIX dhe të ekspozuara sot në Muzeun Britanik në Londër. Greqia dhe Izraeli kanë forcuar vitet e fundit lidhjet dypalëshe në energji dhe mbrojtje, dhe zyrtarët e të dy vendeve thanë se dorëzimi krijon kushtet për bashkëpunim edhe më të ngushtë kulturor.

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