Izraeliti dënohet me 13 vjet e gjysmë burg për spiunazh në favor të Iranit
Një gjykatë në Izrael ka dënuar një shtetas izraelit me 13 vjet e gjysmë burg për spiunazh në favor të Iranit, në një nga dënimet më të rënda të këtij lloji vitet e fundit.
Alexander Granovsky, rreth të tridhjetave, u arrestua në vitin 2024 dhe u dënua për kryerjen e detyrave për inteligjencën iraniane për më shumë se një vit. Ai u kontaktua nga një operativ iranian përmes rrjeteve sociale, i cili fillimisht i kërkoi të fotografonte portin e Haifës, përfshirë një nëndetëse të Marinës izraelite.
Granovsky vazhdoi komunikimin përmes Telegram-it dhe dërgoi fotografi të vendeve të ndjeshme të lidhura me sigurinë. Ai gjithashtu i vuri flakën nëntë automjeteve, shkroi grafite dhe iu kërkua të rekrutonte persona të tjerë me precedentë penalë për detyra të ngjashme.
Rasti vjen në mes të luftës së vazhdueshme SHBA–Iran dhe një vale akuzash perëndimore se Teherani po intensifikon operacionet e spiunazhit dhe kibernetike kundër kundërshtarëve të tij.
Burimi: Al Jazeera (https://www.aljazeera.com/news/liveblog/2026/9/17/iran-war-live-trump-says-us-nearing-end-of-war-claims-tehran-direct-talks)
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