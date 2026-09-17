☀️
Tiranë 16°C · Kthjellët 17 Shtator 2026
S&P 500 7,552 ▼0.45%
DOW 51,462 ▼1.21%
NASDAQ 25,978 ▼0.01%
NAFTA 102.36 ▼0.07%
ARI 4,334 ▼1.22%
💱 VALUTAT
EUR/USD 1.1504 EUR/GBP 0.8571 EUR/CHF 0.9462 EUR/ALL 91.7764 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.3700 EUR/TRY 56.0326 EUR/JPY 179.05 EUR/CAD 1.6058 EUR/USD 1.1504 EUR/GBP 0.8571 EUR/CHF 0.9462 EUR/ALL 91.7764 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.3700 EUR/TRY 56.0326 EUR/JPY 179.05 EUR/CAD 1.6058
₿ CRYPTO
BTC $76,320 ▲ +0.58% ETH $2,431 ▲ +1.17% XRP $1.2988 ▼ -0.32% SOL $99.6500 ▲ +2.3%
S&P 500 7,552 ▼0.45 % DOW 51,462 ▼1.21 % NASDAQ 25,978 ▼0.01 % NAFTA 102.36 ▼0.07 % ARI 4,334 ▼1.22 % S&P 500 7,552 ▼0.45 % DOW 51,462 ▼1.21 % NASDAQ 25,978 ▼0.01 % NAFTA 102.36 ▼0.07 % ARI 4,334 ▼1.22 %
EUR/USD 1.1504 EUR/GBP 0.8571 EUR/CHF 0.9462 EUR/ALL 91.7764 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.3700 EUR/TRY 56.0326 EUR/JPY 179.05 EUR/CAD 1.6058 EUR/USD 1.1504 EUR/GBP 0.8571 EUR/CHF 0.9462 EUR/ALL 91.7764 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.3700 EUR/TRY 56.0326 EUR/JPY 179.05 EUR/CAD 1.6058
17 Sht 2026
Breaking
Saltimbocca alla romana — fesa viçi me proshutë, sherebelë dhe verë të bardhë Inter Miami fiton Campeones Cup 2026, mposht Cruz Azul 2-0 në Nu Stadium “Resident Evil” i Zach Cregger pritet të thyejë rekordin e box office-it të franshizës: deri në 60 milionë dollarë në fundjavën e hapjes Brian Schottenheimer: ‘Nuk shqetësohem për George’ pas gabimeve të Pickens në Javën 1 Senatori Van Hollen premton bllokimin e paketës 2.8 miliardë dollarë armë për Izraelin
Menu
Konflikti SHBA - Iran

Izraeliti dënohet me 13 vjet e gjysmë burg për spiunazh në favor të Iranit

· 1 min lexim
Porti i Haifës, një nga objektet që spiuni fotografoi për Iranin. Foto: Wikimedia Commons (CC BY 3.0).

Një gjykatë në Izrael ka dënuar një shtetas izraelit me 13 vjet e gjysmë burg për spiunazh në favor të Iranit, në një nga dënimet më të rënda të këtij lloji vitet e fundit.

Alexander Granovsky, rreth të tridhjetave, u arrestua në vitin 2024 dhe u dënua për kryerjen e detyrave për inteligjencën iraniane për më shumë se një vit. Ai u kontaktua nga një operativ iranian përmes rrjeteve sociale, i cili fillimisht i kërkoi të fotografonte portin e Haifës, përfshirë një nëndetëse të Marinës izraelite.

Granovsky vazhdoi komunikimin përmes Telegram-it dhe dërgoi fotografi të vendeve të ndjeshme të lidhura me sigurinë. Ai gjithashtu i vuri flakën nëntë automjeteve, shkroi grafite dhe iu kërkua të rekrutonte persona të tjerë me precedentë penalë për detyra të ngjashme.

Rasti vjen në mes të luftës së vazhdueshme SHBA–Iran dhe një vale akuzash perëndimore se Teherani po intensifikon operacionet e spiunazhit dhe kibernetike kundër kundërshtarëve të tij.

Burimi: Al Jazeera (https://www.aljazeera.com/news/liveblog/2026/9/17/iran-war-live-trump-says-us-nearing-end-of-war-claims-tehran-direct-talks)

Komentet

Bëhu i pari që komenton!

Lini një Koment të Ri

Për t'u përgjigjur një komenti specifik, kliko butonin 💬 Përgjigju poshtë atij komenti.

🔒 Komenti juaj do të publikohet pas miratimit nga moderatori.

Lexo Gjithashtu