“Janë vjedhur rrugët, tani edhe pensionet”, Tabaku shpërthen për rastin e Durrësit: Kemi prekur fundin!
Deputetja e Partisë Demokratike, Jorida Tabaku, ka ngritur zërin në Komisionin e të drejtave të njeriut për hetimin e nisur nga SPAK mbi vjedhjen e pensioneve në Postën e Durrësit. Duke e cilësuar të rëndë dhe të papranueshme këtë ngjarje, deputetja demokrate kërkoi transparencë për fatin e parave të pensionistëve.
“Sot SPAK njoftoi që ka nisur një hetim për sa i përket çështjes së vjedhjes së pensioneve në postën e Durrësit. Kjo është një çështje shumë e rëndë. Është një çështje e cila kërkon transparencë. Jemi mësuar që janë vjedhur fondet e rrugëve, të inceneratorit, janë vjedhur fonde kudo. Po të vjedhësh dhe lekët e pensionistëve, ky është një minimum i ulët, i ri që nuk e kishte arritur askush. Dhe besoj që ne këtu si komision së pari që merremi me këto çështje duhet që të flasim. Ne duhet që të flasim dhe unë kam nevojë të sqarohem për këtë çështje. Kemi nevojë që të marrim vesh çfarë ka ndodhur me fondet e pensionistëve në Durrës. Çfarë ka ndodhur me vjedhjen e parave. I kemi parë atje me lekë, drejtoreshën e Postës së Durrësit që tërhiqte thasët me lekë dhe pensionistët rrinë në radhë atje numërojnë kacidhet e ju thoni që do japim bonus në prill përpara zgjedhjeve. Për mua kjo është e papranueshme dhe e patolerueshme”.
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