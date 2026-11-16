Wingtech do të apelojë vendimin e gjykatës holandeze për Nexperia-n
Kompania kineze Wingtech njoftoi të dielën se do të apelojë masat e përkohshme të gjykatës së Amsterdamit, duke i quajtur pa bazë faktike dhe ligjore; vendimi e detyron atë të mos ndërhyjë në punën e prodhuesit holandez të çipave dhe të tërheqë dy kërkesa në një gjykatë kineze.
Kompania kineze Wingtech Technology do të apelojë një vendim të përkohshëm të një gjykate holandeze në mosmarrëveshjen për kontrollin e filialit të saj të prodhimit të çipave, Nexperia, sipas një deklarate të paraqitur të dielën në Bursën e Shangait, siç njofton Reuters.
Javën e kaluar, Dhoma e Ndërmarrjeve e gjykatës së Amsterdamit urdhëroi masa shtesë për ta mbrojtur Nexperia-n nga ndërhyrja e Wingtech-ut, pasi zyrtarët e emëruar nga gjykata kërkuan mbrojtje më të madhe për kompaninë dhe punën e tyre. Urdhri detyron Wingtech-un, themeluesin Zhang Xuezheng, Nexperia China dhe drejtues të tjerë të grupit të mos ndërhyjnë në veprimtarinë normale të biznesit të Nexperia-s dhe të respektojnë autoritetin e zyrtarëve të emëruar nga gjykata.
Gjykata urdhëroi gjithashtu Wingtech-un dhe Yuching Holding të tërheqin dy kërkesa të paraqitura në një gjykatë kineze, ndërsa masat parashikojnë gjoba kumulative deri në 300 milionë euro për shkelje, sipas medias kineze Cailian Press. Zyrtarët e emëruar nga gjykata mund të shqyrtojnë edhe investitorë të mundshëm dhe opsione afatgjata për strukturën e pronësisë, megjithëse Nexperia deklaroi më 12 nëntor se nuk është marrë asnjë vendim për të zvogëluar pjesën e pronësisë së Wingtech-ut.
Wingtech tha në deklaratën e bursës se vendimi nuk ka bazë faktike dhe ligjore dhe se ndërhyn në mënyrë të papërshtatshme në procedurat gjyqësore në vazhdim në Kinë. Masat janë të përkohshme dhe nuk e zgjidhin mosmarrëveshjen themelore të pronësisë.
Mosmarrëveshja nisi kur shteti holandez mori kontrollin e Nexperia-s në shtator të vitit të kaluar, nga shqetësimi për transferimin e mundshëm të teknologjisë nga prodhuesi holandez te kompania mëmë kineze. Qeveria holandeze u tërhoq nga ndërhyrja në nëntor të vitit të kaluar, por mosmarrëveshja ka vijuar me procese gjyqësore si në Holandë, ashtu edhe në Kinë.
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