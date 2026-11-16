Vikings shkatërrojnë Packers 30-10 në Lambeau, Cousins shkëlqen në rikthimin te Minnesota
Kirk Cousins hodhi dy pasime për touchdown në ndeshjen e tij të parë sërish me fanellën e Minnesota Vikings, të cilët fituan thellë 30-10 ndaj Green Bay Packers në Lambeau Field, në duelin e Javës 10 të NFL-së, siç njofton Associated Press.
Cousins kompletoi 21 nga 31 pasime për 207 jarde, me dy touchdown-e dhe një interception, vetëm pesë ditë pasi u rikthye te Vikings, të cilët e morën të martën nga Las Vegas Raiders në këmbim të një zgjedhjeje të raundit të tretë të draftit. Herën e fundit që kishte luajtur në Lambeau Field ose me fanellën e Minnesotës, më 29 tetor 2023, ai kishte këputur tendinën e Akilit pikërisht në një fitore 24-10 në këtë stadium; më pas luajti për Atlantën në sezonet 2024-25 dhe për Las Vegasin në gjysmën e parë të këtij sezoni.
Rikthimi i tij i dha jetë një sulmi që kishte ngecur nën kuarterbekët Kyler Murray dhe Carson Wentz, me 16 pikë ose më pak në secilën nga tri ndeshjet e fundit. Cousins rithemeloi menjëherë lidhjen me receptorin kryesor Justin Jefferson, i cili regjistroi rekordet e tij të sezonit me nëntë kapje nga 13 shënjestra, për 74 jarde.
Mbrojtja e Minnesotës ishte po aq vendimtare: tetë sack-e dhe katër turnover-e. Jordan Love kompletoi 17 nga 27 pasime për 220 jarde, me një touchdown dhe një interception, por u rrëzua tetë herë për një humbje prej 59 jardesh, ndërsa Packers humbën edhe tri herë topin me fumble; Andrew Van Ginkel detyroi dhe rikuperoi një prej tyre, ndërsa Levi Drake Rodriguez regjistroi dy sack-e. Touchdown-i i vetëm i Green Bay erdhi në çerekun e tretë, me pasimin prej 32 jardesh të Love për J. Michael Sturdivant, i pari në karrierë për rookie-n, që ngushtoi rezultatin në 20-7; deri atëherë Minnesota kishte shënuar 49 pikë radhazi kundër Packers në dy ndeshjet e këtij sezoni, përfshirë 29 pikët e fundit të fitores 39-22 në javën hapëse.
Me këtë fitore, Vikings (7-2) i dhanë fund serisë prej dy humbjesh, mposhtën Packers për herë të pestë në gjashtë përballjet e fundit, kompletuan pastrimin e serisë së sezonit ndaj rivalëve dhe u bashkuan me Detroit Lions dhe Chicago Bears në krye të NFC North. Packers bien në 6-4.
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