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Bota

Jensen Huang jep dorëheqjen nga Nvidia, Colette Kress merr drejtimin e përkohshëm

Bordi njoftoi largimin me efekt të menjëhershëm të bashkëthemeluesit që e drejtoi kompaninë për 33 vjet; aksionet ranë rreth 10 për qind pas lajmit dhe pasardhësi i përhershëm nuk është emëruar ende

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Jensen Huang jep dorëheqjen nga Nvidia, Colette Kress merr drejtimin e përkohshëm

Siç raporton Yahoo Finance, bordi i Nvidia-s njoftoi të enjten se shefi ekzekutiv Jensen Huang ka dhënë dorëheqjen, me efekt të menjëhershëm, duke mbyllur kështu drejtimin 33-vjeçar të bashkëthemeluesit të gjigantit të çipave.

Drejtoresha financiare e kompanisë, Colette Kress, do të shërbejë si shefe ekzekutive e përkohshme derisa të emërohet një pasardhës i përhershëm. Kress deklaroi se forca e Nvidia-s ka ardhur gjithmonë nga njerëzit e saj dhe se, bashkë me ekipin drejtues, do të vijojë punën që e bëri kompaninë lidere në informatikën e përshpejtuar dhe inteligjencën artificiale, me fokus te klientët, partnerët, zhvilluesit dhe aksionerët.

Bordi vlerësoi kontributet e thella të Huang-ut gjatë më shumë se tri dekadave në krye të kompanisë. Dorëheqja vjen pas raportimeve për përfshirjen e tij në dy lidhje jashtëmartesore, njërën me Alice Huang, drejtuese e kompanisë Megaspeed e dyshuar si spiune kineze, dhe tjetrën me Kimberly Powell, drejtoreshë e vjetër e Nvidia-s për kujdesin shëndetësor.

Siç njofton Yahoo Finance, aksionet e Nvidia-s ranë rreth 10 për qind pas lajmit të dorëheqjes, ndërsa kompania konfirmoi se do t’i raportojë rezultatet financiare të martën, më 17 nëntor, siç ishte planifikuar.

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