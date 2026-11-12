☁️
Tiranë 23°C · Vranët 12 Nëntor 2026
S&P 500 7,619 ▲1.31%
DOW 52,486 ▲0.49%
NASDAQ 25,466 ▲1.6%
NAFTA 86.29 ▼0.28%
ARI 3,909 ▼2.3%
💱 VALUTAT
EUR/USD 1.1113 EUR/GBP 0.8359 EUR/CHF 0.9233 EUR/ALL 90.7783 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.5849 EUR/TRY 55.8128 EUR/JPY 177.23 EUR/CAD 1.5815 EUR/USD 1.1113 EUR/GBP 0.8359 EUR/CHF 0.9233 EUR/ALL 90.7783 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.5849 EUR/TRY 55.8128 EUR/JPY 177.23 EUR/CAD 1.5815
₿ CRYPTO
BTC $71,883 ▼ -2.33% ETH $1,988 ▼ -3.02% XRP $1.0232 ▼ -3.05% SOL $80.6300 ▼ -3.97%
S&P 500 7,619 ▲1.31 % DOW 52,486 ▲0.49 % NASDAQ 25,466 ▲1.6 % NAFTA 86.29 ▼0.28 % ARI 3,909 ▼2.3 % S&P 500 7,619 ▲1.31 % DOW 52,486 ▲0.49 % NASDAQ 25,466 ▲1.6 % NAFTA 86.29 ▼0.28 % ARI 3,909 ▼2.3 %
EUR/USD 1.1113 EUR/GBP 0.8359 EUR/CHF 0.9233 EUR/ALL 90.7783 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.5849 EUR/TRY 55.8128 EUR/JPY 177.23 EUR/CAD 1.5815 EUR/USD 1.1113 EUR/GBP 0.8359 EUR/CHF 0.9233 EUR/ALL 90.7783 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.5849 EUR/TRY 55.8128 EUR/JPY 177.23 EUR/CAD 1.5815
12 Nën 2026
Breaking
SHBA – Jep dorëheqjen drejtori i Nvidia-s, Jensen Huang Jensen Huang jep dorëheqje nga Nvidia – skandali që i dha fund një epoke Jensen Huang jep dorëheqjen nga Nvidia, Colette Kress merr drejtimin e përkohshëm VIDEO/ Rama komenton protestën me vezë në Dublin: Kjo është demokracia, ç’të bëjmë! Një grup vëllezërish e motrash “Shtyrja e Samitit është çështje e NATO-s”- Çupi: Rama i dëshmoi Europës se Shqipëria është në boshtin e saj euro
Menu
Sporti

De Bruyne drejt largimit nga Napoli dhe Italia në janar, kontakte me PSV-në

· 2 min lexim
De Bruyne drejt largimit nga Napoli dhe Italia në janar, kontakte me PSV-në

Kevin De Bruyne mund të largohet nga Serie A që në merkaton e janarit. Sipas zërave nga Holanda, PSV dëshiron të blejë mesfushorin belg të Napolit. E përditshmja “De Telegraaf” shkruan se ka pasur kontakte me njerëzit afër KDB, që nuk është kundër një lëvizjeje të mundshme në merkaton e dimrit.

Një konfirmim tjetër ky për faktin se mes lojtarit belg dhe Napolit nuk lulëzoi kurrë dashuria. Pas një viti e gjysmë me fanellën e këtij ekipi, aventura e De Bruyne mund të jetë drejt fundit.

Napoli nuk pritet të vendosë barrikada, nëse De Bruyne dëshiron të ndryshojë ambient. Ish-lojtari i City iu bashkua Napolit me parametra zero, kështu që Manna dhe De Laurentiis mund ta lënë të largohet edhe pa fituar asgjë. Në këtë rast klubi do të kursente pagën e mesfushorit, rreth 6 milionë euro neto, si dhe do të zgjidhte një “problem” në dhomën e zhveshjes. Dihet që KDB nuk ka pasur ndonjë lidhje të veçantë me skuadrën dhe qytetin. Zënka me Luça-n në fushë ndaj Portos mund të jetë krisja përfundimtare me grupin.

PSV ka bërë edhe më parë transferime të kësaj natyre, si Ivan Perisic dhe Mario Gotze. Skuadra holandeze ka nevojë për talent, pa parë moshën e lojtarit.

Ende nuk ka komente. Bëhuni i pari që komenton.

Komentet

Bëhu i pari që komenton!

Lini një Koment të Ri

Për t'u përgjigjur një komenti specifik, kliko butonin 💬 Përgjigju poshtë atij komenti.

🔒 Komenti juaj do të publikohet pas miratimit nga moderatori.

Lexo Gjithashtu