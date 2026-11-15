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Konflikti SHBA - Iran

Bahreini thotë se mbrojtja e tij ajrore pengoi disa sulme ajrore iraniane

Forca e Mbrojtjes së Bahreinit njoftoi se sistemet e saj të mbrojtjes ajrore penguan disa sulme ajrore iraniane ndaj mbretërisë, duke i rrëzuar projektilet përpara se të arrinin objektivat, ndërsa të gjitha armët dhe njësitë mbeten në gatishmëri të lartë.

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Bahreini thotë se mbrojtja e tij ajrore pengoi disa sulme ajrore iraniane
Sistemi i mbrojtjes ajrore Patriot i Bahreinit (foto arkiv, Wikimedia Commons)

Forca e Mbrojtjes së Bahreinit tha se sistemet e saj të mbrojtjes ajrore kanë penguar disa sulme ajrore iraniane që synonin mbretërinë, siç njofton Al Jazeera në mbulimin e saj të drejtpërdrejtë. Në deklaratën e publikuar në rrjetet sociale, ushtria bahreinase akuzoi Iranin se po vazhdon “agresionin sistematik” kundër Bahreinit dhe tha se forcat e saj i rrëzuan projektilet përpara se ato të arrinin objektivat.

“Irani po vazhdon sulmet e tij tradhtare që synojnë mbretërinë e Bahreinit”, thuhet në deklaratë. Ushtria shtoi se të gjitha “armët dhe njësitë” e saj mbeten në gatishmëri të lartë dhe plotësisht të përgatitura për të mbrojtur mbretërinë nga sulme të mëtejshme.

Deklarata e Manamas vjen pak orë pasi Korpusi i Gardës Revolucionare Islamike (IRGC) pretendoi se kishte goditur me gjashtë dronë radarin e mbrojtjes ajrore amerikane në bazën e helikopterëve Al-Riffa — pretendim për të cilin Komanda Qendrore amerikane (CENTCOM) nuk kishte komentuar ende në momentin e raportimit. Gjatë natës, Ministria e Brendshme e Bahreinit lëshoi dy alarme për kërcënim të mundshëm, duke u kërkuar qytetarëve të qëndronin të qetë dhe të shkonin në vendin më të afërt të sigurt, ndërsa sirenat u dëgjuan në ishull.

Bahreini strehon Flotën e Pestë të Marinës amerikane dhe është goditur vazhdimisht gjatë luftës nëntëmujore mes SHBA-së dhe Iranit. Të premten, IRGC pretendoi shkatërrimin e një radari amerikan të paralajmërimit të hershëm në Bahrein, ndërsa CENTCOM e mohoi pretendimin, duke thënë se forcat amerikane kishin rrëzuar dy dronë iranianë pa viktima dhe pa dëme.

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