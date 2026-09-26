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Mali i Zi

Budva e mund Partizanin pas peterëve 17:14 — drama në xhiron e dytë të Ligës Rajonale të vaterpolit

Koha e rregullt u mbyll 13:13 në Budvë; portieri Dragoljub Ćetković vendosi me dy pritje në serinë e peterëve.

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Foto ilustruese: vaterpolo. Burimi: Wikimedia Commons (CC0).

Budva e ka fituar ndeshjen më emocionuese të xhiros së dytë të Ligës Rajonale të vaterpolit, duke mundur Partizanin e Beogradit 17:14 pas ekzekutimit të peterëve. Koha e rregullt e përballjes së zhvilluar në Budvë u mbyll në barazim 13:13, ndërsa vendimtare në serinë e peterëve ishte paraqitja e portierit vendas, Dragoljub Ćetković.

Partizani e nisi më mirë ndeshjen. Pas pak më shumë se dy minutash lojë, Beogradasi kryesonin 2:0 me golat e Andrej Durutovićit, në çerekun e dytë hynë me avantazhin 4:2 dhe në pushimin e madh shkuan me 6:5. Madje në fillim të pjesës së dytë u shkëputën 8:5, duke dhënë përshtypjen se po e merrnin kontrollin e ndeshjes.

Por Budva u kthye fuqishëm. Savo Ćetković barazoi rezultatin 8:8 në mesin e çerekut të tretë dhe pak para fundit të tij i dha ekipit të tij avantazhin e parë, 10:9, ndërsa Dragoviq e çoi diferencën në 11:9. Seria 6:1 në çerekun e tretë nuk e theu ndeshjen, sepse Partizani u rikthye: Božović barazoi 12:12, Đurđić (me lojtar më shumë) i dha Budvës epërsinë 13:12, ndërsa Đokanović barazoi sërish 13:13. Në fundin e lojës, portieri Todorovski regjistroi pritjen e 14-të.

Në serinë e peterëve vendosi portieri i Budvës, Dragoljub Ćetković, i cili priti dy peterë dhe përcaktoi fatin e ndeshjes. Golashënuesit më të mirë të ndeshjes ishin Savo Ćetković dhe Marko Mršić me nga 4 gola për Budvën, ndërsa për Partizanin u dallua Andrej Durutović, gjithashtu me 4 gola.

Burimi: Dan

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